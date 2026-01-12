Turek uvedl, že by mohl vést ministerstvo životního prostředí jako zmocněnec
12. 1. 2026 – 14:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vláda bude dnes probírat návrh Motoristů ohledně dalšího působení poslance Filipa Turka na ministerstvu životního prostředí.
Novinářům to řekl předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura s tím, že věc projednala koaliční rada. Čestný prezident Motoristů dnes ráno uvedl, že by mohl být vládním zmocněncem a zprostředkovaně také úřad vést. Prezident Petr Pavel odmítá Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Ministerstvo dočasně řídí ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) však není možné, aby ministerstvo řídil zmocněnec.
"Máme představu toho, že může existovat pozice vládního zmocněnce, dejme tomu pro Green Deal, která by mohla ošetřovat hlavní témata na ministerstvu životního prostředí," uvedl Turek. Ministerstvo podle něho nemůže jet na autopilota. Macinka sice zvládá agendu, dlouhodobě by to ale nebylo prospěšné a bylo by potřeba, aby ministerstvo někdo řídil, dodal Turek.
Jmenování poslanců vládními zmocněnci není výjimečné, za minulé Babišovy vlády byl například poslanec ANO Milan Hnilička vládním zmocněncem pro sport, poslankyně Helena Válková (ANO) zmocněnkyní pro lidská práva. V prosinci se této role ujala šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Kabinet dnes projedná návrh, aby se zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost stal místopředseda ANO a poslanec Robert Králíček.
Vojtěch novinářům při příchodu na zasedání vlády řekl, že vládní zmocněnec ze zákona ministerstvo řídit nemůže. "Musí ho řídit ministr, případně jiný ministr (jako pověřený), jako teď pan Macinka. Ale dokážu si představit, že by to byla určitá agenda třeba u úřadu vlády," uvedl. Z právního hlediska ale nepokládá za možné, aby zmocněnec úřad řídil, dodal.
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že debata o nějaké pozici je vzhledem k odmítnutí Turka prezidentem na místě. "Je na straně Motoristů, aby něco navrhli. Co se týká zmocněnce, tak (Turek) tu agendu dělal, pokud by to bylo toto, tak je to určitě k jednání," míní.
Premiér Andrej Babiš (ANO) chce dnes s koaličními partnery hovořit o dopise, v němž mu v pátek prezident odůvodnil rozhodnutí Turka ministrem nejmenovat. Pavel v něm mimo jiné uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy z mladické nerozvážnosti.
Motoristé tvrdí, že Pavel tím, že odmítl jmenovat nominanta navrženého premiérem, překračuje ústavu. "Doufám, že pan prezident dostane rozum a začne dodržovat zákon," řekl dnes Turek, podle kterého se prezident ve svém zdůvodnění vyjádřil nepřijatelně a nevhodně.
Žalobu na ochranu osobnosti na Pavla, jak o ní Turek mluvil v pátek v Kyjevě, označil za optickou záležitost. "K žalobě nějakým způsobem dojde, ale nevím, jestli dojde k tomu, že se pan prezident zachová jako chlap a opravdu se mi omluví," řekl. Není jednoduché podle Turka žalobu správně podat a spor vyhrát. Za prezidenta republiky by se musela omlouvat nejspíš ministryně financí a pokud by musel zaplatit pokutu, hradil by ji stát, dodal.
"Vláda jako celek by jmenována být měla, protože je to výsledek říjnových voleb," řekl před jednáním koalice předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura. Uvedl, že chápe, že Motoristé chtějí, aby Turek měl co nejlepší pozici. Okamurovi by se ale nelíbilo, pokud by v tomto volebním období působilo při vládě více zmocněnců než ve volebním období minulém.
Kompetenční žalobu Motoristé opakovaně odmítli použít s vysvětlením, že nechtějí měnit dosavadní ústavní uspořádání. Obracet se na Ústavní soud nechce podle dosavadních vyjádření ani premiér Babiš.