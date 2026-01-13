Turek má zase smůlu! Dominika Myslivcová přiznala vztah s někým jiným
13. 1. 2026 – 9:26 | Magazín | Jiří Rilke
Slavná influencerka už není sama, potvrdila to ve svých posledních příspěvcích.
Dlouho se spekulovalo o románku, ke kterému to vypadalo, že se schyluje mezi influencerkou Dominikou Myslivcovou a neministrem Filipem Turkem.
Ani jeden z nich se sice k drbům a dohadům oficiálně nevyjádřil, soudě dle Turkových komentářů a emotikonů, které pravidelně přidával k Dominičiným fotkám na Instagramu, minimálně on by si býval dal říct. A Dominika byla po rozchodu s otcem svého syna Zdeňkem Chytilem docela dlouho sama.
Nakonec z toho ale nic nebude. Zlatovlasá influencerka ve svých posledních příspěvcích dala jasně najevo, že už není sama: Zveřejnila snímky z romantické večeře a poklidného wellness, na nichž se láskyplně drží za ruku s neznámým potetovaným mužem.
Turek to není, což je jasné od pohledu. Dominika nicméně tajnůstkaří a oficiálně tak nevíme, o koho jde doopravdy. Již před několika týdny ji nicméně fotoreportéři vyfotili s pánským doprovodem:
Povšimněte si tetování na levé ruce. S velmi velkou pravděpodobností se jedná právě o Dominičina nového vyvoleného.
