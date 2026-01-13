Dnes je úterý 13. ledna 2026., Svátek má Edita
13. 1. 2026 – 9:26 | Magazín | Jiří Rilke

Turek má zase smůlu! Dominika Myslivcová přiznala vztah s někým jiným
zdroj: Profimedia.cz
Slavná influencerka už není sama, potvrdila to ve svých posledních příspěvcích.

Dlouho se spekulovalo o románku, ke kterému to vypadalo, že se schyluje mezi influencerkou Dominikou Myslivcovou a neministrem Filipem Turkem. 

Ani jeden z nich se sice k drbům a dohadům oficiálně nevyjádřil, soudě dle Turkových komentářů a emotikonů, které pravidelně přidával k Dominičiným fotkám na Instagramu, minimálně on by si býval dal říct. A Dominika byla po rozchodu s otcem svého syna Zdeňkem Chytilem docela dlouho sama.

Nakonec z toho ale nic nebude. Zlatovlasá influencerka ve svých posledních příspěvcích dala jasně najevo, že už není sama: Zveřejnila snímky z romantické večeře a poklidného wellness, na nichž se láskyplně drží za ruku s neznámým potetovaným mužem.

Turek to není, což je jasné od pohledu. Dominika nicméně tajnůstkaří a oficiálně tak nevíme, o koho jde doopravdy. Již před několika týdny ji nicméně fotoreportéři vyfotili s pánským doprovodem:

myslivcova 4 zdroj: Profimedia.cz

Povšimněte si tetování na levé ruce. S velmi velkou pravděpodobností se jedná právě o Dominičina nového vyvoleného.

Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

