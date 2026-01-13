Auto s opilcem řídil školák, policisté nevěděli co dělat
13. 1. 2026 – 9:51
Rutinní alkoholová kontrola se v belgickém Duffelu změnila v šokující zjištění. Policisté zastavili auto, které řídil teprve dvanáctiletý chlapec, zatímco jeho opilý otec seděl vedle něj a střízlivá matka vzadu. Případ teď míří k soudu a otevírá otázky rodičovské odpovědnosti i zdravého rozumu.
Někdy stačí pár minut rutinní policejní práce, aby se ukázalo, jak tenká je hranice mezi nezodpovědností a skutečným ohrožením života. Minulý týden zažili policisté v belgickém městě Duffel v provincii Antverpy situaci, která i mezi zkušenými hlídkami patří k těm mimořádným. Během alkoholových kontrol narazili na případ, který v sobě spojoval porušení zákona, špatný úsudek i selhání rodičovské role.
Pozornost policistů upoutalo osobní auto, které se ke kontrolnímu stanovišti blížilo nezvykle pomalu. V hustším provozu působilo, jako by si řidič nebyl jistý, kam má jet, a nakonec se zastavilo několik metrů před hlídkou. Už tento detail vzbudil podezření. Když se policisté přiblížili k vozidlu, všimli si, že osoba za volantem je nápadně malá a působí velmi mladě. Krátká kontrola potvrdila neuvěřitelný fakt. Auto řídil dvanáctiletý chlapec.
Na místě spolujezdce seděl jeho otec, který se k celé věci okamžitě postavil čelem. Bez jakýchkoli výmluv přiznal, že vypil příliš mnoho alkoholu, a proto požádal svého syna, aby rodinu odvezl domů. Na zadních sedadlech se vezla matka a další dvě děti. Všichni působili klidně, jako by šlo o běžnou cestu, nikoli o extrémně rizikovou situaci, která mohla skončit vážnou nehodou.
Zarážející bylo i to, že matka měla platný řidičský průkaz a byla střízlivá. Přesto zůstala sedět vzadu a dovolila, aby řízení převzalo dítě bez jakýchkoli zkušeností a oprávnění. Policisté později uvedli, že právě tento detail považují za jeden z nejproblematičtějších aspektů celého případu.
Zásah policie a přiznání rodičů
Policie situaci okamžitě vyřešila na místě a vozidlo zajistila. Oba rodiče bez váhání uznali, že udělali zásadní chybu, a přiznali své pochybení. Po provedení dechové zkoušky, která u matky vyšla negativně, jí bylo umožněno převzít řízení a bezpečně odvézt rodinu domů. Tím však celá záležitost rozhodně neskončila.
Policisté sepsali několik oznámení o přestupcích. Dvanáctiletý chlapec byl řešen za řízení bez řidičského oprávnění, otec za svěření vozidla osobě, která k řízení není způsobilá. Kromě klasických dopravních přestupků byl navíc zaznamenán i případ znepokojivé výchovné situace. Tento typ záznamu je v dopravních kauzách poměrně vzácný a umožňuje úřadům širší posouzení rodinného prostředí a rodičovských rozhodnutí.
Policie zároveň zdůraznila, že i když nedošlo k žádné nehodě ani zranění, jednalo se o situaci s vysokým rizikem. Dítě za volantem, noční provoz a přítomnost dalších nezletilých pasažérů představovaly kombinaci, která mohla mít velmi vážné následky.
Případ míří k soudu
Celý případ bude mít dohru u policejního soudu v belgickém Mechelenu, kam se budou muset dostavit otec i jeho syn. Soud se bude zabývat nejen samotnými dopravními přestupky, ale i širším kontextem rozhodnutí rodičů, kteří vystavili své děti i okolí zbytečnému nebezpečí.
Příběh z Duffelu je výmluvným varováním, že snaha neřídit pod vlivem alkoholu nestačí, pokud ji doprovází špatná rozhodnutí. Odpovědnost dospělých nekončí u vlastního chování, ale zahrnuje i ochranu dětí a schopnost zvolit bezpečné řešení, ať už jde o vystřízlivění, využití jiné dopravy, nebo prosté převzetí řízení střízlivým členem rodiny. Tento případ ukazuje, že i dobrý úmysl může vést k nebezpečné situaci, pokud chybí zdravý rozum.