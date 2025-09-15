Tuhle slevu Kaufland tajil do poslední chvíle – ceny spadly u klíčových potravin
15. 9. 2025 – 10:00 | Zprávy | Anna Pecena
Od 17. do 23. září 2025 se Kaufland mění v ráj pro lovce slev. Týdenní leták láká na ceny, které připomínají spíš devadesátky než současnost. Kdo nevyrazí, může litovat, protože levnější jablka, mléko a alkohol letos hned tak neuvidíte.
Sýrová smršť a mléko za hubičku
Na začátku září by málokdo čekal, že právě mléčné výrobky zažijí takový cenový sešup. Madeta Jihočeský eidam za 21,90 Kč je cenovka, která se u pokladny rovná malému vítězství. Kdo raději sází na bloky sýra, ten může sáhnout po goudě či eidamu v balení 45–48 % tuku, kde cena spadla na 39,90 Kč. Čerstvé mléko za 16,90 Kč působí jako zjevení v době, kdy litr běžně stojí přes dvacet korun. Pokud se vám doma rychle vyprazdňuje lednice, tenhle týden je ideální na pořádnou zásobu.
Pivo levnější než kafe a vodka pod stovku
Kaufland se rozhodl, že Čechy opravdu potěší – Budvar půllitr za 9,90 Kč je sázka na jistotu, kterou uvítají nejen fanoušci hospodské klasiky. A kdo má rád něco ostřejšího, sáhne po Hanácké vodce 0,5 l za 109,90 Kč. V přepočtu na skleničku jde o cenu, která vyvolává pocit, že se snad někdo v centrále spletl. Je vidět, že obchod se snaží přetáhnout zákazníky konkurenci a nebojí se jít na hranici možného.
Ovoce, zelenina a sladké tečky
Ani na příznivce zdravějších nákupů Kaufland nezapomněl. Jablka Gala za 19,90 Kč za kilo patří mezi hity podzimu – ideální do štrúdlu, na svačinu i do pečení. K tomu přidejte okurky Znojmia 250 g za 29,90 Kč a získáte základní zásobu pro rychlé saláty. A když přijde chuť na sladké, potěší sušenky Koka za 24,90 Kč. Kombinace klasického ovoce s tradičním českým mlsáním ukazuje, že leták myslí na každého – od dietářů po milovníky sladkostí.
Týden, kdy se vyplatí mít plný košík
Leták Kauflandu platí od středy 17. září do úterý 23. září 2025 a jedno je jisté: kdo si dobře naplánuje nákup, může ušetřit stovky korun. Stačí se vyhnout impulzivním nákupům a zaměřit se na skutečné hity. Eidam za dvacku, pivo pod deset a jablka pod dvacku na kilo – to nejsou běžné ceny, ale signál, že tento týden se vyplatí jít na lov právě do Kauflandu.