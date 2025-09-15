Přehled držitelů televizních cen Emmy za rok 2025

Dnes je pondělí 15. září 2025., Svátek má Jolana
15. 9. 2025 – 10:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ceny za seriál The Studio. | zdroj: Profimedia
Přehled držitelů hlavních televizních cen Emmy za rok 2025:.

nejlepší seriál (drama) - Urgent

nejlepší minisérie - Adolescent

nejlepší komediální seriál - Studio

nejlepší herečka v hlavní roli v dramatu - Britt Lowerová - Odloučení

nejlepší herec v hlavní roli v dramatu - Noah Wyle - Urgent

nejlepší herečka ve vedlejší roli v dramatu - Katherine LaNasaová - Urgent

nejlepší herec ve vedlejší roli v dramatu - Tramell Tillman - Odloučení

nejlepší herečka v hlavní roli v minisériích - Cristin Miliotiová - Tučňák

nejlepší herec v hlavní roli v minisériích - Stephen Graham - Adolescent

nejlepší herečka ve vedlejší roli v minisériích - Erin Dohertyová - Adolescent

nejlepší herec ve vedlejší roli v minisériích - Owen Cooper - Adolescent

nejlepší herečka v hlavní roli komediálního díla - Jean Smartová - Stále v kurzu

nejlepší herec v hlavní roli komediálního díla - Seth Rogen - Studio

nejlepší herečka ve vedlejší roli komediálního díla - Hannah Einbinderová - Stále v kurzu

nejlepší herec ve vedlejší roli komediálního díla - Jeff Hiller - Někdo, někde

