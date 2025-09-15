Přehled držitelů televizních cen Emmy za rok 2025
15. 9. 2025 – 10:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Přehled držitelů hlavních televizních cen Emmy za rok 2025:.
Přehled držitelů hlavních televizních cen Emmy za rok 2025:
nejlepší seriál (drama) - Urgent
nejlepší minisérie - Adolescent
nejlepší komediální seriál - Studio
nejlepší herečka v hlavní roli v dramatu - Britt Lowerová - Odloučení
nejlepší herec v hlavní roli v dramatu - Noah Wyle - Urgent
nejlepší herečka ve vedlejší roli v dramatu - Katherine LaNasaová - Urgent
nejlepší herec ve vedlejší roli v dramatu - Tramell Tillman - Odloučení
nejlepší herečka v hlavní roli v minisériích - Cristin Miliotiová - Tučňák
nejlepší herec v hlavní roli v minisériích - Stephen Graham - Adolescent
nejlepší herečka ve vedlejší roli v minisériích - Erin Dohertyová - Adolescent
nejlepší herec ve vedlejší roli v minisériích - Owen Cooper - Adolescent
nejlepší herečka v hlavní roli komediálního díla - Jean Smartová - Stále v kurzu
nejlepší herec v hlavní roli komediálního díla - Seth Rogen - Studio
nejlepší herečka ve vedlejší roli komediálního díla - Hannah Einbinderová - Stále v kurzu
nejlepší herec ve vedlejší roli komediálního díla - Jeff Hiller - Někdo, někde