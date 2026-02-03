Trouba umí víc, než si myslíte. Trik šéfkuchařů, díky kterému chutná jídlo jako z restaurace
3. 2. 2026 – 18:09 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Většina z nás troubu používá pořád stejně. Zapnout, předehřát, vložit plech na střední rošt a čekat. Funguje to, ale výsledek často chutná… domácí. Ne špatně, jen prostě jinak než v restauraci. A právě tady přichází jeden nenápadný trik, který profesionální kuchaři používají běžně, ale doma ho skoro nikdo nezkouší.
Nejde o drahé vybavení ani složité techniky. Jde o místo v troubě, kam jídlo položíte.
Proč profesionálové pečou „dole“
Spodní část trouby je místo, kde se koncentruje nejintenzivnější sálavé teplo. Zatímco horní rošty pracují hlavně s horkým vzduchem, spodní plocha trouby přenáší teplo přímo – podobně jako kámen v peci na pizzu.
Právě proto se v profesionálních kuchyních často peče:
- pizza,
- chléb,
- focaccia,
- celé kuře nebo krůta
co nejníže, případně přímo na rozpáleném povrchu.
Podle odborníků na pečení jde o kombinaci rychlejší karamelizace, lepší struktury těsta a šťavnatějšího vnitřku. Spodek se zatáhne, vytvoří chuťovou hloubku a jídlo zůstane uvnitř vláčné.
Jak to udělat doma bezpečně
Než začnete, je důležité říct jednu věc: ne každá trouba to umožňuje.
U některých modelů – zejména plynových – jsou ve spodní části větrací otvory nebo technické prvky, které nesmí být zakryty. Výrobci na to upozorňují i v návodech.
Pokud ale máte klasickou elektrickou troubu bez spodních otvorů, můžete postupovat takto:
- Vyjměte rošty z trouby.
- Troubu důkladně předehřejte (u pizzy nebo chleba klidně na 250 °C).
- Použijte silný plech, litinovou pánev nebo pečicí kámen.
- Jídlo položte co nejníže, ideálně na spodní úroveň.
Výsledek bývá překvapivý: křupavější spodek, lepší chuť a textura, která se blíží tomu, co znáte z profesionálních kuchyní.
Proč to funguje i podle vědy
Fyzika pečení je jednoduchá. Jak vysvětlují potravinářští technologové, přímý kontakt s horkým povrchem zvyšuje přenos tepla vedením, nikoli jen prouděním vzduchu. To znamená:
- rychlejší reakce Maillardova typu (zodpovědné za chuť a barvu),
- lepší zatáhnutí povrchu,
- menší ztrátu vlhkosti uvnitř jídla.
Právě tento princip využívají kamenné pece, pizza pece i profesionální konvektomaty.
Nehodí se na všechno
Tenhle trik není univerzální. Nedává smysl u:
- jemných dezertů,
- piškotů,
- suflé nebo dortů,
které potřebují rovnoměrné teplo shora i zdola. Naopak slaná jídla, pečivo a maso z něj profitují nejvíc.
Malá změna, velký rozdíl
Nejde o žádné kouzlo ani tajnou techniku. Jen o pochopení toho, jak trouba skutečně funguje. A právě to je důvod, proč profesionálové pečou jinak než doma.
Jakmile to jednou zkusíte, možná zjistíte, že:
- pizza má konečně pevné dno,
- chléb krásně křupe,
- kuře chutná výrazněji, aniž by bylo suché.
A to vše bez nového spotřebiče, bez investice, jen s jiným přístupem.