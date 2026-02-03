Dnes je úterý 3. února 2026., Svátek má Blažej
3. 2. 2026 – 18:09 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Trouba umí víc, než si myslíte. Trik šéfkuchařů, díky kterému chutná jídlo jako z restaurace
zdroj: ChatGPT
Většina z nás troubu používá pořád stejně. Zapnout, předehřát, vložit plech na střední rošt a čekat. Funguje to, ale výsledek často chutná… domácí. Ne špatně, jen prostě jinak než v restauraci. A právě tady přichází jeden nenápadný trik, který profesionální kuchaři používají běžně, ale doma ho skoro nikdo nezkouší.

Nejde o drahé vybavení ani složité techniky. Jde o místo v troubě, kam jídlo položíte.

Proč profesionálové pečou „dole“

Spodní část trouby je místo, kde se koncentruje nejintenzivnější sálavé teplo. Zatímco horní rošty pracují hlavně s horkým vzduchem, spodní plocha trouby přenáší teplo přímo – podobně jako kámen v peci na pizzu.

Právě proto se v profesionálních kuchyních často peče:

  • pizza,
  • chléb,
  • focaccia,
  • celé kuře nebo krůta

co nejníže, případně přímo na rozpáleném povrchu.

Podle odborníků na pečení jde o kombinaci rychlejší karamelizace, lepší struktury těsta a šťavnatějšího vnitřku. Spodek se zatáhne, vytvoří chuťovou hloubku a jídlo zůstane uvnitř vláčné.

Jak to udělat doma bezpečně

Než začnete, je důležité říct jednu věc: ne každá trouba to umožňuje.

U některých modelů – zejména plynových – jsou ve spodní části větrací otvory nebo technické prvky, které nesmí být zakryty. Výrobci na to upozorňují i v návodech.

Pokud ale máte klasickou elektrickou troubu bez spodních otvorů, můžete postupovat takto:

  • Vyjměte rošty z trouby.
  • Troubu důkladně předehřejte (u pizzy nebo chleba klidně na 250 °C).
  • Použijte silný plech, litinovou pánev nebo pečicí kámen.
  • Jídlo položte co nejníže, ideálně na spodní úroveň.

Výsledek bývá překvapivý: křupavější spodek, lepší chuť a textura, která se blíží tomu, co znáte z profesionálních kuchyní.

ChatGPT Image 3. 2. 2026 17_58_57 zdroj: ChatGPT

Proč to funguje i podle vědy

Fyzika pečení je jednoduchá. Jak vysvětlují potravinářští technologové, přímý kontakt s horkým povrchem zvyšuje přenos tepla vedením, nikoli jen prouděním vzduchu. To znamená:

  • rychlejší reakce Maillardova typu (zodpovědné za chuť a barvu),
  • lepší zatáhnutí povrchu,
  • menší ztrátu vlhkosti uvnitř jídla.

Právě tento princip využívají kamenné pece, pizza pece i profesionální konvektomaty.

Nehodí se na všechno

Tenhle trik není univerzální. Nedává smysl u:

  • jemných dezertů,
  • piškotů,
  • suflé nebo dortů,

které potřebují rovnoměrné teplo shora i zdola. Naopak slaná jídla, pečivo a maso z něj profitují nejvíc.

Malá změna, velký rozdíl

Nejde o žádné kouzlo ani tajnou techniku. Jen o pochopení toho, jak trouba skutečně funguje. A právě to je důvod, proč profesionálové pečou jinak než doma.

Jakmile to jednou zkusíte, možná zjistíte, že:

  • pizza má konečně pevné dno,
  • chléb krásně křupe,
  • kuře chutná výrazněji, aniž by bylo suché.

A to vše bez nového spotřebiče, bez investice, jen s jiným přístupem.

Zdroje:
kingarthurbaking.com, pekis.eu, epicurious.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

