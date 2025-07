Trump na schůzcechválil angličtinu prezidenta Libérie, je to přitom její oficiální jazyk

10. 7. 2025 – 8:55 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Americký prezident Donald Trump ve středu během schůzky s několika africkými lídry složil poklonu liberijskému prezidentovi Josephu Boakaiovi za to, jak krásně mluví anglicky. Angličtina je přitom oficiálním jazykem této západoafrické země, připomínají agentury.

Trump se na Boakaie obrátil poté, co si vyslechl jeho krátký proslov. "Děkuji a tak dobrá angličtina... Kde jste se naučil mluvit tak krásně? Kde se vám dostalo vzdělání?", ptal se Trump liberijského prezidenta. Boakai, pro kterého je angličtina podobně jako pro většinu lidí v jeho zemi první jazyk, mu odpověděl kladně na otázku, zda do školy chodil v Libérii. To Trump označil za velmi zajímavé.

Agentura AFP píše, že mezi dalšími hosty v Bílém domě byli prezidenti západoafrických zemí, kde se mluví francouzsky. Trump dále vychvaloval Boakaie. "Je to krásná angličtina. U tohoto stolu jsou lidé, kteří anglicky rozhodně tak dobře neumí," řekl šéf Bílého domu.

Libérie byla založena v roce 1822 jako kolonie pro osvobozené černošské Američany. Agentura Reuters píše, že šlo o plán bílých Američanů, kteří se snažili vyřešit otázku budoucnosti černochů ve Spojených státech po skončení otroctví. Angličtina je v zemi oficiálním jazykem, lidé ovšem mluví i různými původními jazyky.