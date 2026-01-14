Lunární horoskop na středu 14. ledna: proč dnes musíte důvěřovat své intuici?
14. 1. 2026 – 8:12 | Magazín | Natálie Kozak
Dnešní lunární energie vyžadují aktivní přístup, ale zároveň velkou dávku obezřetnosti. Zatímco hvězdy přejí hledání vyššího poslání a duchovnímu růstu, varují před zbytečnými provokacemi a konflikty.
Vesmír k vám dnes vysílá jasné signály. Je čas na vnitřní ztišení, ale i na rozhodné činy. Důvěřujte své intuici a buďte pevní ve svých úmyslech.
Energie dne: Mezi hloubkou Štíra a vizí Střelce
Dnes se Měsíc nachází ve fázi ubývání a přechází ze znamení Štíra do ohnivého Střelce. Tato kombinace v sobě nese transformaci a touhu po objevování vyšších pravd. Starověká čínská moudrost spojuje tento den s krunýřem želvy- symbolem ochrany, stability a věštění budoucnosti.
Co vám radí hvězdy pro tento den?
- Hledejte vyšší smysl: Dnešek je zasvěcen hledání vašeho poslání. Zamyslete se nad tím, co vašemu životu dává skutečný smysl a kam směřuje vaše duchovní cesta.
- Buďte aktivní, ale ne útoční: Den by měl být naplněn činností. Pokud vás někdo vyprovokuje, reagujte rozhodně a nenechte si narušit své hranice. Sami však konflikty nevyhledávejte a nikoho neprovokujte.
- Zbystřete své smysly: Rozvíjejte své pozorovací schopnosti. Naslouchejte nejen tomu, co lidé říkají, ale i svému „vnitřnímu sluchu“.
- Vnímejte znamení: Jakýkoli náznak nebo synchronicitu, kterou dnes potkáte, berte jako přímý vzkaz z vesmíru. Náhody dnes neexistují.
Zdraví a tělo: Pozor na uši
Podle lunárního kalendáře jsou dnes uši mimořádně citlivou a zranitelnou oblastí.
- Vyhněte se zákrokům: Pokud jste plánovali propíchávání uší nebo jiné kosmetické a lékařské manipulace v této oblasti, raději je odložte na jiný den.
- Naslouchejte v tichu: Dopřejte svým uším odpočinek od hluku, pomůže vám to lépe se spojit se svým nitrem.
Rada pro vás: Buďte jako želva pod svým krunýřem- navenek pevní a vytrvalí, uvnitř vnímaví a moudří.
Rituál pro nalezení vnitřního sluchu
Dnešní den je zasvěcen vnímavosti a naslouchání tichým signálům z našeho nitra i z vesmíru. Pokud se cítíte zmatení nebo hledáte odpověď na důležitou otázku, vyzkoušejte tento krátký rituál:
-
Ztišení: Najděte si klidné místo, kde vás nebude nikdo rušit. Na chvíli si zakryjte uši dlaněmi, abyste úplně odfiltrovali okolní svět. Vnímejte tlukot svého srdce a rytmus dechu.
-
Otázka: Položte si v duchu otázku, na kterou hledáte odpověď. Nemusí být složitá, stačí se soustředit na to, co právě teď nejvíc potřebujete vědět.
-
Vnímání prostoru: Dlaně sundejte a jen tiše seďte. Nesnažte se odpověď vymyslet hlavou. Místo toho se zaměřte na první zvuk, který k vám z okolí dolehne- může to být zpěv ptáka, šum větru nebo vzdálený hlas.
-
Přijetí: První vjem, který po položení otázky uslyšíte nebo pocítíte jako vnitřní impulz, berte jako dnešní znamení. Želva nespěchá a její moudrost přichází v tichu, nechte tuto odpověď ve svém nitru dozrát.