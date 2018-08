Tristní stav českých školek: Dětí přibývá, ale platy jsou podprůměrné

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Narůstající počet českých dětí výrazně pociťují mateřské i základní školy. Za poslední desetiletí narostl počet školek o čtvrtinu. Na středních školách a univerzitách ale počty žáků klesají. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ). Úřad ale upozornil na neodpovídající platy v učitelů v mateřských školách, které nedosahují českého průměrné mzdy.

Zatímco loni chodilo do mateřských škol 362 756 dětí, před deseti lety to bylo o 71 562 dětí méně. "S nárůstem dětí školkového věku narůstá také počet školek v České republice. Za posledních deset let jich přibylo 461," řekla statistička Helena Chodounská. Nárůst se týká hlavně soukromých školek, jejichž počet se zvýšil o čtyřnásobek. Loni jich bylo 386. Čtvrtina všech soukromých školek je podle Chodounské v Praze. Po celé ČR do nich chodí asi tři procenta všech dětí školkového věku, tedy zpravidla ve věku od tří do pěti let.

Počet žáků základních škol rostl sedmým rokem v řadě. Loni jich bylo 926.108, zatímco před deseti lety 844.863. Školáci chodili v minulém roce do 4155 základních škol, stejně jako ve školním roce 2017/2018. Zatímco veřejných základních škol za deset let 143 ubylo, stejný počet soukromých či církevních škol vznikl.

Na středních školách studovalo loni 422 tisíc žáků, což znamená, že za posledních deset let klesl jejich počet o čtvrtinu. Počet nově přijatých žáků se snížil o 29 procent a počet absolventů o 37 procent. Podle statistiků to souvisí s nízkou porodností na konci 90. let a na začátku tisíciletí. "S tím souvisí i fakt, že od roku 2010 každoročně ubývá také vysokoškolských studentů," řekl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Více školek ale nízké příjmy

Ve školním roce 2012/2013 byl průměrný plat učitelů mateřských škol 23 327 korun, loni to bylo o 3762 korun víc. Průměrná mzda v ČR činila loni 29 504 korun hrubého měsíčně. "Učitelé v mateřských školách tak stabilně zůstávají pod hranicí 90 procent celorepublikové průměrné mzdy," řekla Chodounská.

Mezi kolegy z různých stupňů vzdělávání mají učitelé ve školkách nejnižší platy. Průměrný plat pedagogů v regionálním školství byl loni 31 632 korun.

V mateřských školách učilo podle ČSÚ loni 30 304 lidí, z toho 177 mužů. Do školek chodilo celkem 362 756 dětí. Na jednoho učitele veřejné školky připadalo v průměru zhruba 12 dětí. V soukromých školkách to bylo devět dětí na jednoho pedagoga a v církevních mateřských školách jedenáct dětí.

Vláda slibuje královský plat

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že by platy pedagogů do roku 2021 měly vzrůst na průměr kolem 46 tísic korun. Od ledna by se jim proto platy měly zvýšit o 15 procent, z toho o deset v tarifu a zbytek by měl jít na odměny. Platy ve školství by se měly zvyšovat i v dalších letech. V roce 2020 by se podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) jejich tarifní i netarifní část měla zvedat stejným dílem. Doufá, že se bude pokračovat v patnáctiprocentním růstu.

Učitelé dostali přidáno naposledy loni v listopadu, a to rovněž o 15 procent, z toho deset v tarifu. Platy ale rostly i dalším profesím a podobně tomu má být i nadále. Vláda se dnes s odbory dohodla, že většině pracovníků veřejných služeb se od ledna zvednou platové tarify o pět procent.