Nasadila mu parohy! Známý herec se musel rozvést: "Zdálo se mi, že jsme hezká rodina"
21. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbený herec a hudebník přiznal, že jeho manželství skončilo, protože si žena našla jinou zábavu.
Když už manželství trvá víc než 20 let, chtělo by se tak nějak automaticky předpokládat, že už prostě vydrží navždy. Jenže realita není pohádka a krize může přijít kdykoliv. Své o tom ví i oblíbený herec, komik, hudebník skladatel a hudebník Marián Čurko.
Že se v jeho životě odehrála nějaká mimořádná divočina, bylo jasné už počátkem letošního roku: V únoru byl totiž krátce nezvěstný a manželce poslal jak mafián zprávu s černým křížem, po čemž se ve věci angažovala i policie.
Co se vlastně doopravdy dělo, ale Marián vysvětlil až teď: „Ano, něco takového jsem jí poslal. Řeknu to drsně, možná jsme to oba potřebovali, aby se člověk lekl. Chtěl jsem poukázat na to, kam až mohou vztahy dojít, když si lidé ubližují,“ uvedl v rozhovoru pro Joj.
Herec a hudebník se totiž rozvedl po 23 letech v manželství. Krize vyvrcholila tím, že ho žena začala podvádět: „Jednoho krásného letního dne za mnou přišla dcera a řekla mi: Tati, už ti to musím říct. Rozveď se s mámou. Je jiná, než si myslíš,“ vyprávěl.
„Zdálo se mi, že jsme hezká rodina,“ zamyslel se nad iluzí, která se vzápětí nenávratně roztříštila, když dcera našla v matčině telefonu zprávy a fotky, které naznačovaly soustavné pletky s jinými.
Manželka pak neměla potřebu nic zapírat a připustila, že si vydržovala klidně i několik zajíčků najednou: „Má ráda mladičké muže. Nejmladšímu bylo osmnáct let a ona s ním souložila na zadním sedadle auta, které jsem jí daroval, protože ten mladík neměl ani peníze na hotel,“ popsal Marián.
Rozvod pak neproběhl úplně v klidu a spravovat vztahy zejména mezi matkou a dcerou bude nejspíš běh na dlouhou trať.
Čurkova manželka totiž vcelku očekávatelně nemohla překousnout, že dcera vyzradila její zálety: „Doslova jí řekla: Už nejsi moje dcera, zradila jsi mě,“ prozradil hudebník.
„Zlobím se na bývalou manželku hlavně kvůli dětem. Jsou dodnes traumatizované. Já si možná našel novou známost, ale ony ztratily rodinu a dětství,“ dodal.