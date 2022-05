Trhy se zkapalněným zemním plynem se připravují na větší nejistotu

Odběratelé i prodejci zkapalněného zemního plynu (LNG) po celém světě se před zimní sezonou připravují na větší nejistotu.

Příčinou je nejasný vývoj dalších dodávek z Ruska a také výhled poptávky v Evropě a Číně, uvedla agentura Reuters. Západní sankce na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu vyvolaly obavy z přerušení dodávek ruského plynu do Evropy a o energetickou bezpečnost, na začátku roku způsobily růst světových cen na další rekordy.

Kromě nepředvídatelného počasí zůstává nejasné, zda budou dál omezeny ruské dodávky do Evropy, uvádějí manažeři firem. Nejisté je také to, zda Evropa dokáže včas vybudovat novou infrastrukturu pro dovoz LNG, která by nahradila obrovské objemy dodávek z Ruska.

Další otázkou je, kdy Čína zruší koronavirová omezení, která snížila dovoz v prvních pěti měsících letošního roku.

„Je velmi nejisté, co se bude dít dál,“ řekl výkonný viceprezident firmy Shell Steve Hill. „Pokud přepočítáme objem ruského plynu z plynovodů do Evropy v roce 2021 na ekvivalent LNG a připočteme k tomu objemy LNG dodané do Evropy v roce 2021, je to 200 milionů tun ekvivalentu LNG. To je polovina velikosti současného (globálního) odvětví LNG,“ dodal.

Problémy s infrastrukturou, které se objevily s tím, jak se toky plynu mění ze západu na východ místo z východu na západ, podle něj způsobily, že je všechno složitější, než se původně předpokládalo.

Viceprezident pro marketing a obchodování s plynem firmy Equinor Peder Bjorland uvedl, že měnící se toky vytvořily „podivný trh“, kdy jsou dodávky do některých zemí v Evropě, jako například do Británie, nadměrně, ale chybí infrastruktura, která by plyn přepravovala do center poptávky, jako je Německo. To vytvořilo velký rozdíl v cenách, který by mohl motivovat k investicím do infrastruktury, aby se problémy vyřešily. Nicméně vybudování této infrastruktury potřebuje čas.

Německo staví terminál pro příjem LNG a uzavřelo smlouvy na plovoucí skladovací zařízení a na zařízení na přeměnu LNG zpět na plyn. „Je to závod s časem,“ řekl analytik S&P Global Commodity Insights Michael Stoppard. Podle něj zařízení na přeměnu LNG zpět na plyn bude zřejmě zprovozněno do konce zimy, ale ne už na jejím začátku.

Silná zima na severní polokouli by také mohla vyvolat konkurenční boj mezi Evropou a Asií o LNG a zvýšit ceny, varují zástupci odvětví. Jeden z představitelů čínského dovozce plynu však uvedl, že odběratelé zřejmě budou na letošní zimu lépe připraveni, protože evropské země, jako je Německo či Itálie, vyžadují minimální zásoby.

To, že odběratelé před zimou zvyšují zásoby, podpořilo růst cen LNG v Asii téměř na trojnásobek jejich úrovně z května 2021. To je neobvykle vysoká cena pro období nízké poptávky ve druhém čtvrtletí.