Trhneme se od Němců s vlastním časem?

ANKETA MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Časová mapa Evropy se změní. A pokud se mezi sebou unijní státy nedohodnou, mohou se Češi zanedlouho řídit jiným časem než Němci, Rakušané anebo Slováci.

Hlas lidu, hlas boží, hlásá Evropská komise a navrhuje zrušit každoroční rituál, při kterém obyvatelé Evropské unie dvakrát do roka přetáčejí hodinové ručičky. Přiměl ji k tomu jednoznačný výsledek veřejné konzultace, ve které se pro takový postup vyjádřilo 84 procent respondentů.

Letní čas (SELČ) skončí v Česku v noci 28. října. Hodiny se posunou ze 3:00 zpátky na 2:00 a nastane standardní středoevropský čas (SEČ).

Hlasovalo v ní 4,6 milionu obyvatel unie, z toho tři miliony Němců. (V Česku se ankety zúčastnilo 64 000 lidí, z nichž 83 procent chtělo změny času zarazit.)

"Lidé to chtějí, my to uděláme," pravil šéf komise Jean-Claude Juncker, ačkoli sonda do postojů Evropanů nebyla kdovíjak reprezentativní.

Zvolte si čas

Komise chce chystanou směrnicí (návrh zde v PDF) zakázat státům posouvat periodicky čas z letního na zimní a zase zpátky. Bude jen na nich, jaké si vyberou časové pásmo: zda si zvolí za stálý čas současný čas standardní (přírodní), letní, anebo jiný.

Jinak to ani není možné. Určovat časová pásma, na rozdíl od koordinace periodických změn času, nespadá do kompetencí komise.

A tak zatímco nyní je oblast Evropské unie rozdělena do tří přehledných časových pásem (viz grafika) v budoucnu mapa pásem může být pestřejší, z dnešního pohledu chaotičtější.

Bonus světlých večerů

K revizi evropské směrnice o letním čase se schylovalo už dlouho. V jejím pozadí stály námitky, že dřívější vstávání u lidí vyvolává stres, nespavost a další potíže. Také ale to, že padl hlavní důvod, pro který byl letní čas zaveden – energetické úspory.

Podíl osvětlení na celkové spotřebě elektřiny v domácnostech výrazně poklesl. Tradiční žárovky edisonky, které víc topí, než svítí, téměř vymizely, nahradily je úsporné kompaktní zářivky a LED žárovky.

Zato se zvýšilo množství energie, kterou ve dne požírají klimatizace. Vyšší je také spotřeba energie nejen ke svícení, ale především k vytápění za sychravých rán na počátku a na konci letního času v březnu a v říjnu.

Zůstal jen bonus dlouhých světlých večerů v létě. Jenže říkejte Finům obývajícím oblast blízko polárního kruhu, nebo dokonce za ní, proč mají vstávat v březnu do ještě temnější tmy a proč potřebují v letních měsících světlejší večery, když tmu téměř nezakusí.

Proto také Finové proti letnímu času reptají nejvíc. Naopak španělští nebo řečtí hoteliéři si ho nemohou vynachválit. Je pro ně požehnáním, přináší jim zisky.

Jak to rozetnout?

Rakušané, kteří ve druhém pololetí tohoto roku předsedají unii, svolali na říjen do Štýrského Hradce neformální schůzku ministrů dopravy evropské osmadvacítky, na které chtějí domluvit další postup v rozhovorech o nových časových pravidlech.

Web Politico cituje rakouského diplomata, který schůzku připravuje: "Naším cílem je rozhodnout, zda používat letní, nebo zimní (správně standardní) čas. Pokud se nedohodneme, bude to nevýhodné, zejména pro dopravu."

Rakušané už dali najevo, že preferují letní čas, stejně jako (těsná) většina Němců. Unijní země ale nebudou jednotné. Seveřané se přiklánějí k standardnímu času.

Teoreticky je tedy možné že Česko si zvolí jiný čas než Německo, Rakousko či Slovensko. Anebo že Irsko bude mít jiný čas než Severní Irsko, které patří pod britskou korunu.

Mohla by z toho být pestrá časová mozaika. Dá se však předpokládat, že středoevropské státy se nakonec domluví na stejném časovém pásmu, aby co nejvíc usnadnily vzájemný obchod.

Bude poledne v poledne?

Nahlíženo ze střední Evropy, Česku by slušel čas standardní středoevropský (SEČ), který je pro zemi v srdci Evropy časem přírodním.

Když pohlédnete na glóbus, zjistíte, že Česká republika se rozkládá kolem 15. poledníku východní délky. Po stranách této spojnice pólů je vytyčeno pásmo středoevropského času. Z toho vyplývá, že středoevropský čas je pro území od Ašského výběžku po levý břeh řeky Moravu časem ideálním. Při standardním času tady platí, že poledne je v polovině dne, slunce svítí v nadhlavníku a půlnoc pak dělí noc na dvě poloviny.

Po sedm měsíců v roce tento přírodní čas v roce nefunguje, platí čas o hodinu posunutý dopředu. Politická moc tak desítky let rušila "pravé" poledne i "pravou" půlnoc v Jindřichově Hradci, ve Višňové, Horní Suché, Českém Dubu, Pístech, Jeníkově, Pacově, Dolní Radouni a v dalších českých obcích, které patnáctý poledník protíná.

Vrátíme se konečně k normálu?