Trh videoher by letos mohl v akvizicích překonat rekord

Trh videoher by letos mohl v akvizicích, financování a veřejných úpisech akcií (IPO) dosáhnout rekordních 150 miliard dolarů (3,3 bilionu Kč). Uvádí to nedávná zpráva investiční společnosti Drake Star Partners, na kterou upozornila agentura Reuters.

Hned v prvních letošních týdnech k tomu přispěla společnost Microsoft, když oznámila, že zhruba za 70 miliard dolarů převezme firmu Activision Blizzard, a výrobce videoher Take-Two Interactive, který se dohodl na převzetí konkurenta Zynga za 11 miliard dolarů.

Už teď je tak objem obchodů na trhu videoher poblíž rekordních 85 miliard dolarů z loňského roku. Loni firmy oznámily více než 1159 transakcí a co do objemu v dolarech to byl téměř trojnásobek proti roku 2020.

Pandemie zahájila novou éru mobilních her. Zpřístupnila je novým hráčům a k přechodu z konzolí na telefony přiměla i starší hráče. Odvětví se také ve snaze o nové zdroje příjmů konsoliduje. Stírá se tak hranice mezi společnostmi, které vytvářejí hry určené pro osobní počítače a těmi pro mobilní zařízení.

„Právě teď jsme uprostřed velkého počtu obchodů a trh je stále velmi žhavý,“ cituje agentura Reuters Michaela Metzgera z Drake Star. Očekává se, že velké akvizice by mohly provést některé společnosti, které zatím nepředstavily žádné velké hry, jako je Amazon a Netflix, říká Metzger. V úvahu by pro ně podle něj přicházely některé asijské firmy.