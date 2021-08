Tálibán vyhlásil amnestii pro úředníky, vyzval je k návratu do práce

Radikální islamistické hnutí Tálibán, které převzalo kontrolu nad Afghánistánem, dnes vyhlásilo všeobecnou amnestii pro všechny státní úředníky a vyzvalo je, aby se vrátili do práce.

Na kábulském letišti panuje i nadále extrémně nepřehledná situace. Němcům se v noci podařilo do uzbecké metropole Taškentu přepravit sedm lidí, ačkoliv kapacita armádního letadla je 114 míst. Ostatní lidé ze seznamu evakuovaných se totiž nedostali na letiště.

Tálibán v posledních dnech rychle ovládl celý Afghánistán, což vedlo k překotné evakuaci občanů západních států a jejich spolupracovníků. Německé ministerstvo zahraničí uvedlo, že za nízkým počtem evakuovaných stojí chaotická a vyhrocená bezpečnostní situace na letišti. V pondělí ho zaplavily tisíce Afghánců, kteří chtějí prchnout ze země. Na letišti jsou již i zástupci Tálibánu.

Mluvčí Tálibánu uvedl, že hnutí svým bojovníkům nařídilo dodržovat disciplínu. Nikdo by neměl vstupovat do obydlí bývalých vládních činitelů a vyhrožovat jim. Ozbrojenci podle něj nesmí vstupovat ani do budov velvyslanectví či bránit v průjezdu vozům diplomatů. Hnutí také pozvalo ženy, aby se podílely na chodu státu.

Z Kábulu nejsou hlášeny větší boje či střety, většina obyvatel metropole ale zůstává doma v obavách z dalšího vývoje. Starší generace si stále pamatuje předchozí vládu Tálibánu z let 1996 až 2001, kterou provázelo kamenování, amputace končetin nebo veřejné popravy.

K solidaritě s obyvateli Afghánistánu a uprchlíky z této země dnes vyzval generální tajemník OSN António Guterres. Požádal všechny země, aby byly ochotné přijímat afghánské uprchlíky a zdržely se deportací. Humanitární pomoc afghánským běžencům 500 milionů dolarů (10,8 miliardy korun) zároveň schválil americký prezident Joe Biden.

Stažení amerických vojsk ze země, které vedlo k převzetí moci Tálibánem, zkritizoval čínský ministr zahraničí Wang I v telefonátu s americkým protějškem Antonym Blinkenem. Slíbil ale, že bude s Washingtonem spolupracovat na podpoře stability v Afghánistánu.

Bývalý prezident USA George Bush mladší, který rozhodl o americké invazi do Afghánistánu v reakci na teroristické útoky z 11. září, uvedl, že stažení vojáků byla chyba. Bývalý sovětský lídr Michail Gorbačov, který v roce 1989 nařídil stažení sovětské armády z Afghánistánu po deset let trvajícím neúspěšném vojenském tažení, řekl, že působení Severoatlantické aliance v zemi bylo odsouzeno k nezdaru od samého počátku.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab vzkázal Tálibánu, že nesmí zneužít Afghánistán k přípravě teroristických útoků na západní státy. Západ se podle něj musí pokusit o umírnění radikálního hnutí.