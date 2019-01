Tradice ve stínu moderního světa aneb Přejete si vyčistit uši?

17:27

Stanovení pevné bodové hranice pro přijetí do maturitních oborů by mohlo ještě víc prohloubit rozdíly mezi bohatšími a chudšími kraji. Nejvíc by dopadlo na Moravskoslezský, Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj. Vyplývá to z podkladů, které pro pondělní jednání tripartity připravilo ministerstvo školství.