Totalita v kapse: Propašovaný telefon odhalil noční můru Severní Koreje

Chytrý telefon propašovaný ze Severní Koreje ukázal světu šokující míru kontroly, kterou režim Kim Čong-una uplatňuje nad svými obyvateli. Na první pohled obyčejné zařízení skrývalo funkce, které by mohly být klidně součástí dystopického románu – například pořizování snímků obrazovky každých pět minut a jejich ukládání do tajné složky, ke které měl přístup pouze stát. Podle vyšetřování BBC telefon automaticky upravoval nevhodná slova. Když uživatel napsal „oppa“ – výraz, který sice znamená „starší bratr“, ale v jihokorejském slangu označuje i přítele – telefon slovo nahradil ideologicky přijatelnějším „soudruh“. Následně se zobrazilo varování, že slovo „oppa“ smí být použito pouze ve vztahu k sourozenci. Ještě názornějším příkladem byla automatická oprava slova „Jižní Korea“ na „loutkový stát“, což přesně odráží státní propagandu.

Zařízení se dostalo ven díky organizaci Daily NK, která ho koncem loňského roku tajně propašovala ze země. Podle odborníka na severokorejské technologie Martyna Williamse se chytré telefony staly nástrojem indoktrinace. „Důvodem této kontroly je, že tolik z mytologie kolem rodiny Kimů je vymyšleno. Mnoho z toho, co lidem říkají, jsou lži,“ uvedl.

Hlídky, konfiskace a tresty za přízvuk

Od roku 2023 je v Severní Koreji trestným činem používat jihokorejský slang nebo mluvit s jihokorejským přízvukem. Po ulicích hlídkují tzv. „mládežnické hlídky“, které kontrolují vzhled, chování i telefony mladých lidí. Disidentka Kang Gyuri, která v roce 2023 uprchla po moři do Jižní Koreje, vzpomíná, že jí hlídky pravidelně zabavovaly telefon a pročítaly zprávy, aby zjistily, zda nepoužívá zakázaná slova nebo neprojevuje „nepatřičné chování“, jako je jihokorejský účes či oblečení. Kang vypráví, že právě nelegální jihokorejské seriály a rozhlasové vysílání ji poprvé přiměly přemýšlet o útěku. „Cítila jsem se tak dusivě a najednou jsem měla silné nutkání odejít. Myslela jsem si, že takhle to funguje všude, ale pak jsem pochopila, že jen v Severní Koreji,“ řekla pro BBC.

Mezitím jihokorejské a americké organizace dál bojují s cenzurou – například tím, že pašují USB disky a microSD karty s K-popem a jihokorejskými dramaty přes hranice, často ukryté v krabicích s ovocem. Některé informace se do země dostávají i díky nočnímu vysílání krátkých a středních vln. Tyto snahy ale ohrožují škrty v americké pomoci, které prosazoval bývalý prezident Donald Trump. Zatímco režim přitvrzuje a informační válka nabírá na síle, podle Martyna Williamse začíná Severní Korea „získávat převahu“.

Orwell nebyl prorok, jen pozorovatel reality

Děsivé je, že to, co George Orwell v roce 1949 popsal jako varovnou fikci ve svém románu 1984, se dnes v Severní Koreji děje téměř do puntíku. Oko Velkého bratra nebdí jen na obrazovce – je ve vaší kapse, zaznamenává každé kliknutí, každý nesprávný výraz, každý náznak svobodného myšlení. Orwell psal o budoucnosti. Kim Čong-un ji přetavil v přítomnost. A co je možná ještě horší – díky technologiím to dělá účinněji, než si Orwell dokázal představit.