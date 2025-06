A je po lásce. Vypadali jak z reklamy, ale vztah se rozpadl: "Nebylo to nic pro mě"

3. 6. 2025 – 6:33 | Magazín | BS

Vypadali jak z pohádky, ale jak rychle se vášeň rozhořela, tak rychle zase zhasla. Co bylo vlastně špatně?

Nějak se nám v poslední době rozpadají pohádkové páry. Láska nevydržela plakátovému páru Mišík Jirásková a ruku v ruce spolu nebudeme vídat ani pár, který tvořili Tomáš Rys (Hateris) ze Survivoru a Klára Součková z Bachelora. Taky jim to totiž nevydrželo a vztah nakonec trval sotva několik měsíců.

Událost vyšla najevo už zhruba před týdnem, kdy magazín Expres citoval zdroj blízký bývalým partnerům: „Tomáš a Klárka se rozešli. Jsou od sebe už několik týdnů. Tomáš se prostě nechce vázat.“

Expres tvrdil, že Tomáš začal Kláru náhle ignorovat a bylo vymalováno. Ani jeden se ale k přesným příčinám nechtěli vyjádřit, co přesně se mezi nimi událo, tak zůstane zahaleno tajemstvím.

O moc víc neprozradil ani sám Tomáš, když si před několika dny promluvil s redakcí eXtra.cz. Řeč samozřejmě přišla i na rozpad vztahu, ale Tomáš si dával velmi záležet, aby odpovídal jen s největší opatrností.

„No to asi nechci rozpitvávat. Ale já Klárce přeju všechno nejlepší do života, ať je šťastná. Musím se ale přiznat, že pro mě to úplně nebylo. Byly tam věci, který…“ začal a zarazil se.

„To jsou spíš takové osobnější věci. Je to spíš takový Klárky život a já ji tady nechci nějak shazovat. To fakt nemám zapotřebí a stejně vím, že by mi to vlastně stejně nikdo nevěřil,“ usmál se tajemně.

„Každý jsme jiný. Já nechci nikoho shazovat, vůbec ne. Nechci na nikoho házet špínu. Přeju jí, ať je šťastná, ať se jí daří i v práci i v osobním životě, ale naše cesty se prostě rozešly,“ uzavřel.

Sympatický influencer je momentálně sám a dle vlastních slov vlastně ani nikoho obzvlášť nehledá. A kdyby náhodou, potenciální partnerka by měla mít především smysl pro humor, vzhled zas tak důležitý není:

„Nemusí toho být moc. Upřímně. Já na to nejsem nějak náročný. Mně se líbí obyčejné holky. Normálnější. Nemusí to být nějaká přehnaně vystajlovaná modelka, co vypadá jak z reklamy. Hlavně, aby měla smysl pro humor. To je pro mě strašně důležité, protože já jsem hodně prdlej a potřebuji vedle sebe někoho, kdo to zvládne. Prostě fajn holka, která si na nic nehraje,“ popsal svůj ideální protějšek.