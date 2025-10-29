Kari, které voní podzimem: Dýně a čočka v jednom hrnci plném tepla
29. 10. 2025 – 9:14 | Magazín | Natálie Kozak
Když venku prší a svět se halí do mlhy, není nic útulnějšího než miska teplého kari. Sladká dýně, krémové kokosové mléko a červená čočka se tu spojí v pokrmu, který zahřeje tělo i srdce. Vegetariánské, syté a vonící dálkami- přesně takové, jaké podzim potřebuje.
Podzim má svou chuť- zemitou, jemně sladkou, hřejivou. A právě takové je toto vegetariánské dýňovo-čočkové kari s kokosovým mlékem. Jemně pálivé, voňavé po kari pastě a s krémovou texturou, která pohladí po chladném dni. Jednoduchý recept, který promění obyčejné suroviny v jídlo, na něž se budete těšit.
Kouzlo dýně v exotickém kabátku
Dýně patří k symbolům podzimu. Její oranžová dužina v sobě ukrývá nejen sytou barvu, ale i množství vitamínů a vlákniny. V kombinaci s červenou čočkou vytváří ideální dvojici: jedna dodává jemnost a sladkost, druhá sytost a bílkoviny. A když se k nim přidá kokosové mléko a červená kari pasta, vzniká jídlo, které voní dálkami a přitom chutná jako domov.
Tohle kari spojuje to nejlepší z obou světů- orientální vůni a středoevropské suroviny, které zahřejí, i když za okny prší.
Recept na dýňovo-čočkové kari
Ingredience pro 4 porce:
- 500 g dýně hokkaido nebo máslové
- 1 chilli paprička
- 2 stroužky česneku
- 2 lžíce červené kari pasty
- 750 ml zeleninového vývaru
- 1 cibule
- 1 lžíce oleje
- 250 g červené čočky
- 400 g krájených rajčat
- 300 ml kokosového mléka
- 250 g rýže basmati
- sůl a pepř
- hrst čerstvého koriandru
Postup:
1. Příprava dýně a základních surovin- Dýni rozkrojte, odstraňte semínka a nakrájejte na kostky. Chilli papričku omyjte, zbavte semínek a nasekejte nadrobno. Česnek prolisujte a cibuli nakrájejte najemno.
2. Restování a dušení- Na rozehřátém oleji orestujte cibuli dozlatova, přidejte dýni, česnek a chilli. Po několika minutách vmíchejte kari pastu rozpuštěnou ve vývaru, rajčata a čočku. Vařte pod pokličkou asi 20 minut, dokud dýně a čočka nezměknou.
3. Dokončení- Vmíchejte kokosové mléko, dochuťte solí a pepřem a nechte pár minut prohřát.
4. Servírování- Podávejte s uvařenou rýží basmati a čerstvým koriandrem.
Tip redakce
Pokud máte rádi výraznější chuť, nechte v chilli semínka nebo přidejte kapku limetové šťávy. Pro jemnější, oříškový tón posypte kari na závěr praženými kešu. A pokud vám koriandr nevoní, čerstvá petrželka zastoupí jeho svěžest dokonale.
Proč si ho zamilujete
Tento recept není jen o jídle, ale o náladě. Je to miska plná barev, která dokáže rozehnat šedivý den. Dýňovo-čočkové kari je ideální volbou pro všechny, kdo hledají teplé, výživné a přitom lehké vegetariánské jídlo. A díky své jednoduchosti ho zvládne i kuchař začátečník.