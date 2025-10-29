Dnes je středa 29. října 2025., Svátek má Silvie
Kari, které voní podzimem: Dýně a čočka v jednom hrnci plném tepla

29. 10. 2025 – 9:14 | Magazín | Natálie Kozak

Kari, které voní podzimem: Dýně a čočka v jednom hrnci plném tepla
zdroj: ChatGPT
Když venku prší a svět se halí do mlhy, není nic útulnějšího než miska teplého kari. Sladká dýně, krémové kokosové mléko a červená čočka se tu spojí v pokrmu, který zahřeje tělo i srdce. Vegetariánské, syté a vonící dálkami- přesně takové, jaké podzim potřebuje.

 Podzim má svou chuť- zemitou, jemně sladkou, hřejivou. A právě takové je toto vegetariánské dýňovo-čočkové kari s kokosovým mlékem. Jemně pálivé, voňavé po kari pastě a s krémovou texturou, která pohladí po chladném dni. Jednoduchý recept, který promění obyčejné suroviny v jídlo, na něž se budete těšit.

Kouzlo dýně v exotickém kabátku

Dýně patří k symbolům podzimu. Její oranžová dužina v sobě ukrývá nejen sytou barvu, ale i množství vitamínů a vlákniny. V kombinaci s červenou čočkou vytváří ideální dvojici: jedna dodává jemnost a sladkost, druhá sytost a bílkoviny. A když se k nim přidá kokosové mléko a červená kari pasta, vzniká jídlo, které voní dálkami a přitom chutná jako domov.

Tohle kari spojuje to nejlepší z obou světů- orientální vůni a středoevropské suroviny, které zahřejí, i když za okny prší.

Recept na dýňovo-čočkové kari

Ingredience pro 4 porce:

  • 500 g dýně hokkaido nebo máslové
  • 1 chilli paprička
  • 2 stroužky česneku
  • 2 lžíce červené kari pasty
  • 750 ml zeleninového vývaru
  • 1 cibule
  • 1 lžíce oleje
  • 250 g červené čočky
  • 400 g krájených rajčat
  • 300 ml kokosového mléka
  • 250 g rýže basmati
  • sůl a pepř
  • hrst čerstvého koriandru

Postup:

1. Příprava dýně a základních surovin- Dýni rozkrojte, odstraňte semínka a nakrájejte na kostky. Chilli papričku omyjte, zbavte semínek a nasekejte nadrobno. Česnek prolisujte a cibuli nakrájejte najemno.

2. Restování a dušení- Na rozehřátém oleji orestujte cibuli dozlatova, přidejte dýni, česnek a chilli. Po několika minutách vmíchejte kari pastu rozpuštěnou ve vývaru, rajčata a čočku. Vařte pod pokličkou asi 20 minut, dokud dýně a čočka nezměknou.

3. Dokončení- Vmíchejte kokosové mléko, dochuťte solí a pepřem a nechte pár minut prohřát.

4. Servírování- Podávejte s uvařenou rýží basmati a čerstvým koriandrem.

Tip redakce

Pokud máte rádi výraznější chuť, nechte v chilli semínka nebo přidejte kapku limetové šťávy. Pro jemnější, oříškový tón posypte kari na závěr praženými kešu. A pokud vám koriandr nevoní, čerstvá petrželka zastoupí jeho svěžest dokonale.

Proč si ho zamilujete

Tento recept není jen o jídle, ale o náladě. Je to miska plná barev, která dokáže rozehnat šedivý den. Dýňovo-čočkové kari je ideální volbou pro všechny, kdo hledají teplé, výživné a přitom lehké vegetariánské jídlo. A díky své jednoduchosti ho zvládne i kuchař začátečník.

Tagy:
vaření jídlo podzim kuchyne recepty dýně
Zdroje:
aktin.cz, vasekrabicky.cz, yummyaddiction.com
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

