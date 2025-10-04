V Karibiku vznikl "ráj" ve stylu sci-fi románů. Město bohatých, kteří si určují vlastní zákony
4. 10. 2025 – 9:28 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na karibském ostrově Roatán vyrostlo město, kde platí jiné zákony než v zbytku Hondurasu. Próspera láká miliardáře, krypto nadšence i biohackery, kteří zde testují hranice vědy a života – a zároveň budí strach, že jde o prodej suverenity a ráj pro mocné.
Na ostrově Roatán u pobřeží Hondurasu se rozkládá Próspera, kontroverzní experimentální město, které si média oblíbila pod přezdívkou „Město svobody“. Založil jej venezuelský manažer investičních fondů Erick Brimen, který tvrdí, že jeho cílem bylo zmírnit chudobu v zemi. Oficiálně nese statut ZEDE – Zóny pro zaměstnanost a hospodářský rozvoj – což mu zajišťuje vysokou míru autonomie na honduraské vládě.
Próspera láká na daňové úlevy, zjednodušené regulace a příslib moderní společnosti bez byrokratických okovů. Daň z příjmu činí jen pět procent, daň z firemního obratu dokonce pouhé jedno procento a Bitcoin je zde legálním platidlem. Firmu si lze založit během pár hodin přes mobilní telefon, a město se pyšní tisíci vytvořených pracovních míst i miliony dolarů zahraničních investic.
Není divu, že do Próspery míří vizionáři z celého světa – od krypto podnikatelů přes biohackery až po vědce zkoušející hranice lidských možností. Ve městě se už pořádaly biotechnologické konference s mottem „Udělejme smrt volitelnou“ i summit o budoucnosti kryptoměst. Jeden z místních obyvatel má v prstu implantovaný magnet a čip propojený s vlastní webovou stránkou, jiný pracuje na projektu „nahrávání mozku“ do digitální podoby. Biohacker Bryan Johnson zde podstoupil genovou terapii s ambicí prodloužit život.
Investoři, architekti a roboti ve službách experimentu
Za Prósperou nestojí jen Brimen. Podporují ji světově známí investoři jako Peter Thiel, Marc Andreessen nebo Balaji Srinivasan prostřednictvím venture kapitálové firmy Pronomos Capital. V roce 2025 se přidala i investiční divize společnosti Coinbase. Výstavba začala v roce 2021 podle návrhů německého architekta Patrika Schumachera. A v roce 2025 přinesly zprávy z Roatánu až futuristický obraz – roboti v takzvané „Circular Factory“ přetvářejí dřevěné bloky na stavební materiál pro nové čtvrti.
Správu města zajišťuje devítičlenná rada, v níž má Brimenova společnost díky vetu rozhodující slovo. Bezpečnost hlídají ozbrojené hlídky u vstupních bran a každý návštěvník musí podepsat „dočasné turistické povolení“. Občanské a obchodní právo si město píše samo, a firmy si dokonce mohou vybrat, podle které zahraniční jurisdikce budou fungovat.
Kritici: prodej suverenity a narco-režim
Přestože se Próspera prezentuje jako motor rozvoje, její existence je obestřena stínem. V roce 2022 podepsala prezidentka Xiomara Castro zákon, který ZEDE zrušil s odůvodněním, že jde o prodej národní suverenity. V roce 2024 navíc Nejvyšší soud označil ZEDE za protiústavní se zpětnou platností. Brimen a jeho společnost však tvrdí, že mají garanci stability na 50 let, a požadují po Hondurasu odškodnění ve výši 10,7 miliardy dolarů – zhruba třetiny HDP země. Spor řeší mezinárodní arbitráž ICSID, ze které Honduras pod tlakem v roce 2024 vystoupil.
Místní obyvatelé mají také své obavy. Vesnice Crawfish Rock, která sousedí s projektem, se bojí vyvlastnění půdy, protože plány expanze Próspery sahají až k jejich domovům. A zatímco v sousedství zůstávají nezpevněné silnice a problémy s vodou a odpady, Próspera využívá tamní skládku, letiště i elektrickou síť. Nobelista Paul Romer, který kdysi koncept chartových měst prosazoval, dnes Prósperu kritizuje: „Je to život v libertariánské fantazii, že mohou být svobodní od vlády. To dobře nedopadne.“
Próspera tak působí jako fascinující experiment i varující příklad zároveň. Na jedné straně magnet pro investory, vizionáře a vědce, na straně druhé zdroj obav z privatizace státní moci a prohlubování nerovností. Zda se „město svobody“ stane vzorem budoucnosti, nebo se promění v symbol selhání libertariánského snu, ukážou příští roky.