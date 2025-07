Díkybohu! Pohřešovaný synovec Petra Rychlého je na světě

8. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

Šestnáctiletý Jáchym zmizel a všichni trnuli hrůzou. Naštěstí zbytečně.

Když z ničeho nic zmizí šestnáctiletý teenager, je to na pováženou a jeho rodina je vždycky strachy bez sebe. A když se najednou ztratí teenager, který se už jednou pokusil o sebevraždu, a ví se o něm, že mívá myšlenky na nejhorší, může být opravdu zle.

Šestnáctiletý Jáchym, synovec slavného herce, dabéra a baviče Petra Rychlého, v pátek večer odešel z domu po hádce s matkou. Vypnul si telefon a obavy se stupňovaly.

Nakonec ale k neštěstí, kterého se všichni báli, nedošlo a blízcí si mohou oddychnout: „Odvolali jsme pátrání po pohřešovaném chlapci, po němž policisté pátrali od soboty 5. července. Mladistvý se přihlásil v pondělí ráno na policii a v brzké době bude zpátky doma,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová pro Novinky.cz.

„Jáchym mívá sebevražedné myšlenky, a proto o něj máme velký strach,“ prosil o pomoc i strýc Petr Rychlý.

Poté, co se mladík našel, herec děkoval: „Jáchym se našel! Je v pořádku. Moc a moc vám všem děkuji. Moc jste nám všichni pomohli. Nesmírně si toho vážím. Promiňte, nestihl bych vám všem poděkovat osobně a tak to činím zde hromadně. Tak snad už to klidné léto i pro tu naši rodinu může začít.“