To si nezasloužil. Vila Josefa Abrháma beznadějně chátrá, syn se nepostaral

1. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Luxusní sídlo slavného herce pustne a nezdá se, že by to někomu vadilo.

„Můj dům, můj hrad. Jistota, svoboda,“ říkala svého času o vile svého manžela Libuška Šafránková. Slavný herec Josef Abrhám v domě prožil svá nejkrásnější léta, dnešní situace tuto skutečnost ale nereflektuje, ani co by se za nehet vešlo.

Dům obrůstá psím vínem, o fasádu se nikdo nestará, zahrada by už velmi naléhavě potřebovala trochu péče a jediné, co alespoň trochu připomíná milované útočiště slavného hereckého páru, jsou mohutné borovice, které sama Libuše s manželem před dávnými lety vysadila jako sazeničky.

Neutěšený stav vily už dokonce zneklidnil i sousedy, kteří přivolali televizi. Dům po smrti otce zdědil syn Josef Abrhám mladší, k péči se ale nemá: „Pravda je taková, že dům je zpustlý, nikdo sem nepřijede se o něj či zahradu postarat. Je to džungle. Nám sousedům je to líto a bereme to jako velkou neúctu k jeho rodičům,“ psala sousedka do CNN Prima NEWS.

„Já jsem ho tady párkrát viděla, ale moc ne, asi tak jednou za dva měsíce,“ tvrdí jiná.

Nedá se nic dělat, Josef má dost věcí na práci a mimochodem také pět dětí, o které se musí starat – na péči o vilu nejspíš nezbývá čas. Pak by se ale nabízela otázka, jestli by nebylo lepší nemovitost prodat někomu, kdo by měl zájem ji udržovat.

Uvidíme, jak to s hradem Abrhámů nakonec dopadne.