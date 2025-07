Šíleně levná energie pro seniory: Jak důchodce ušetří až 4 000 Kč ročně bez námahy

1. 7. 2025 – 9:09 | Zprávy | Anna Pecena

Mysleli jste, že energie vás vždy přijdou draho? Senioři, pozor. Díky speciálním tarifům od ČEZu, innogy a Pražské plynárenské můžete ročně ušetřit tisíce korun, stačí průkaz ZTP nebo věk nad 65 let.

Překvapivá úspora na elektřině i plynu

Energetičtí giganti ČEZ Prodej, innogy Energie a Pražská plynárenská, nabízejí speciální tarify pro seniory nad 65 let, případně pro domácnosti, kde žije osoba s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Co to znamená v praxi? Průměrná česká domácnost zaplatí za elektřinu a plyn zhruba 49 000 korun ročně. Po přechodu na seniorský tarif se však může celková roční platba snížit až na 45 000 nebo i méně. A v některých případech, například při nízké spotřebě a výhodném fixu, může být úspora i kolem 4 000 korun za rok.

Tyto tarify často zahrnují výhodnější sazbu za kilowatthodinu, nižší měsíční poplatky za jistič a někdy také zákaznický servis přímo určený pro starší osoby. U Pražské plynárenské dokonce existuje produkt „Domov 65+“, který přináší lepší cenu i bez fixace.

Co musíte splnit a jak slevu získat

Největší výhodou je, že získání slevového tarifu je velmi jednoduché. Stačí splnit jednu z podmínek:

být starší 65 let

mít v domácnosti osobu s platným průkazem ZTP nebo ZTP/P

Postup je následovný:

Kontaktujte svého dodavatele energií (například ČEZ, innogy nebo Pražskou plynárenskou). Předložte potřebné doklady (například občanský průkaz nebo kopii průkazu ZTP). Po schválení vám bude při nejbližším vyúčtování tarif přepočítán podle nové sazby.

A co je nejlepší – většina poskytovatelů umožňuje přechod na výhodnější tarif i u stávajících smluv, bez jakýchkoli sankcí nebo pokut.

Kolik skutečně ušetříte?

V konkrétních číslech může jít například o úsporu 200–300 korun měsíčně za elektřinu i plyn dohromady. To znamená ročně zhruba 2 500 až 4 000 korun, podle velikosti domácnosti a spotřeby. U jednočlenné domácnosti s nízkou spotřebou může být rozdíl nižší, ale i tak potěší. U dvougenerační domácnosti, kde je senior v evidenci jako odběratel, je přínos výraznější.

Zkušenosti zákazníků ukazují, že změna tarifu je otázkou několika dní, a přestože o těchto možnostech mnoho seniorů stále neví, energetické firmy je už aktivně nabízejí, zejména na pobočkách nebo při telefonickém kontaktu.

Závěr: Neplaťte víc, než musíte

Pokud jste důchodce nebo žijete s osobou s průkazem ZTP, nemá smysl zůstávat na běžném, často nevýhodném tarifu. Seniorské tarify nejsou žádná charita, jsou to oficiální produkty, které vám mohou výrazně snížit výdaje a zjednodušit život. Nechte si přepočítat smlouvu, zavolejte na infolinku nebo navštivte pobočku a začněte šetřit hned. Protože každá koruna se v důchodu počítá.