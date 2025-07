Vzdávat se nehodlá: Legendární Václav Neckář napůl ochrnul, zpívá ale pořád dál

1. 7. 2025 – 8:23 | Magazín | Jiří Rilke

Slavný zpěvák se už dlouhou dobu potýká s potížemi, žádné vzdávání se ale není na pořadu dne.

Jeden z nejvýznamnějších českých zpěváků Václav Neckář měl mimořádnou smůlu už před nějakými dvaceti lety. Při řízení ho totiž postihla mozková mrtvice: „Zrovna jel po dálnici z Prahy do Litoměřic. Řídil v klidu. Já si četl noviny a akorát jsem se divil, proč nic neříká. Komentoval jsem různé politiky a čekal jsem na jeho reakci, ale žádná nepřišla. Když jsem se ho zeptal, odpověděl, že neví,“ popsal krizový okamžik Václavův bratr Jan pro iDnes.

„Nemohl jsem dát dohromady jedinou větu. Měl jsem z toho strach, protože jsem nevěděl, co budu dělat,“ vzpomínal Neckář.

Zpěvák zdravotní krizi nakonec úspěšně překonal, ale dozvuky a problémy spojené s mrtvicí ho bohužel provázejí dodnes. Momentálně se zdraví ozvalo poté, co Neckář beznadějně vyprodal hned tři koncerty na Slovensku.

Tři štace hned po sobě v obrovském vedru by však zmohly i mladíka, natož 81letého Neckáře. Nechtěl zklamat fanoušky a všechno odzpíval, jak měl, ale po návratu domů má teď podle Aha! problémy s hybností poloviny těla a nemůže ovládat ruku a nohu.

„To se bráchovi od té doby, co měl mrtvici, stává často. Ono se to ale vždycky zase dá do pořádku. Měl by se ale víc šetřit, což nedělá,“ prozradil zmíněnému magazínu zpěvákův bratr Jan.

Doufejme, že má pravdu, nejde o nic vážnějšího a Václav se dá zase do kupy.