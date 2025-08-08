Dnes je pátek 8. srpna 2025., Svátek má Soběslav
8. 8. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková

Pánové, nechte si zajít! Hvězda Survivoru se zasnoubila: "Láska mého života"
zdroj: Profimedia.cz
Zájemci a svůdníci mají smůlu, sympatická kráska našla lásku svého života.

Johanu Fabišíkovou si pamatují především diváci oblíbené reality show Survivor. V ročníku Survivor Česko a Slovensko 2023 se sice nedostala do finále, ale byla dost výrazná na to, aby se zapsala do povědomí široké veřejnosti.

Kdo si ale na Johanu tajně myslel a plánoval, jak ji jednou vyfoukne příteli, bude muset setřít slzy zklamání. Krásná blondýnka totiž zveřejnila radostnou novinu: Proběhly jaksepatří romantické zásnuby.

Její přítel, slovenský hokejista Mario Lunter, na to šel stylově: „Ibiza, 29.07., 07:02 – při východu slunce mě tento muž, láska mého života, požádal o ruku. Pořád mi to asi úplně nedochází… V momentech jako je právě tento mě vždycky zaplaví emoce a uvědomím si, že je to opravdu skutečnost. Byl to jeden z nejkrásnějších okamžiků, jaké jsme spolu doposud zažili,“ rozplývala se Johana na Instagramu.

„A pokud vám někdy někdo řekne, že láska časem vyprchává, znamená to, že ještě nemiloval skutečně a silně. Nikdy nebudeme na 100 % a nikdy nebudeme dokonale dokonalí. Ale spolu tvoříme celek, který dokáže, zvládne a překoná všechno. Těším se, lásko, na celý život s tebou. Miluji tě #47,“ dodala zamilovaně.

Gratulace fanoušků na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat a štěstí do společného života přišel nadcházejícím manželům popřát hotový dav. 

