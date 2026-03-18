Tisíce navíc k důchodu? Stačí jeden formulář a stát vám může dlužit víc, než si myslíte
18. 3. 2026 – 13:04 | Zprávy | Anna Pecena
Možná patříte mezi statisíce lidí, kteří mají nárok na peníze navíc – ale vůbec o tom nevědí. Takzvané „výchovné“ může zvýšit důchod o stovky až tisíce korun měsíčně. A někdy stačí jen podat žádost.
Skrytý bonus, o kterém řada lidí netuší
Český důchodový systém nabízí rodičům zajímavý benefit – takzvané výchovné. Jde o navýšení starobního důchodu za vychované dítě, které má ocenit péči o budoucí plátce daní. Jenže problém je, že ne všem se tato částka automaticky přizná.
Základní pravidlo je jednoduché: za každé vychované dítě může důchodce získat zhruba 500 korun měsíčně navíc. Pokud tedy někdo vychoval například tři děti, může si polepšit o 1 500 korun každý měsíc, což ročně znamená až 18 tisíc korun navíc.
Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí se tato změna dotkla statisíců seniorů. Cílem opatření je mimo jiné snížit rozdíly mezi důchody mužů a žen, které jsou v Česku dlouhodobě výrazné.
Kdo má smůlu a kdo musí jednat
Zatímco většina žen dostala výchovné automaticky, u mužů je situace jiná. Pokud o děti pečovali ve větším rozsahu, musí si o bonus požádat sami. A právě tady vzniká problém – řada lidí o této povinnosti vůbec neví.
Žádost přitom není nijak složitá, ale je časově omezená. Pokud ji člověk nepodá včas, může o nárok definitivně přijít.
Navíc platí, že výchovné není jednorázová dávka, ale trvalé zvýšení důchodu. To znamená, že se promítá do každé měsíční výplaty penze.
Kolik peněz lidem skutečně uniká
Podle dostupných údajů může průměrný důchodce přijít kvůli neznalosti až o tisíce korun ročně. V případě více dětí jde dokonce o desítky tisíc korun během několika let.
Například při dvou dětech činí bonus zhruba 1 000 korun měsíčně, tedy 12 tisíc ročně. Pokud někdo o tuto částku nepobírá třeba pět let, ztrácí až 60 tisíc korun.
V Česku přitom žije přes 2,4 milionu důchodců a velká část z nich děti vychovala. To znamená, že potenciálně jde o miliardy korun, které stát vyplácí – ale ne všichni na ně dosáhnou.
Jednoduchý formulář, velký rozdíl
Celý proces přitom často stojí jen na jednom kroku – vyplnění žádosti u České správy sociálního zabezpečení. V některých případech stačí doložit péči o dítě a nárok je vyřízen.
Zásadní je ale jednat včas a ověřit si, zda už bonus pobíráte. Protože jak se ukazuje, stát sice peníze nabízí, ale ne vždy je rozdává automaticky.
A právě to je důvod, proč se o „skrytém bonusu“ mluví stále častěji – lidé totiž zjišťují, že si mohli polepšit už dávno.