Tisíce mužů tají stejný problém: proč jich tolik pak končí na operačním sále?
9. 12. 2025 – 10:52 | Zpravodajství | Alex Vávra
Mužská gynekomastie postihuje až polovinu mužů a přesto o ní většina celý život mlčí. Moderní medicína však nabízí řešení, které vrací sebevědomí i svobodu pohybu. Proč počet operací prudce roste a co vlastně tento stav způsobuje?
Až donedávna se o tomto problému téměř nemluvilo, přesto se týká obrovského množství mužů. Gynekomastie zní jako odborný termín, ale ve skutečnosti jde o poměrně jednoduchý jev: zvětšení prsní žlázové tkáně u mužů. Nejde jen o tuk, který by šel snadno odstranit dietou nebo cvičením, ale o skutečnou tkáň, která se pod vlivem hormonálních změn nebo jiných faktorů začne zvětšovat. A i když gynekomastie není zdravotně nebezpečná, její psychický dopad může být zásadní.
Pro mnoho mužů se problém objevuje už v pubertě. Hrudník začne být kulatější, výraznější, někdy citlivý na dotek. Ve školních šatnách to bývá zdroj posměchu. Mnozí se začínají hrbit, nosí dvě trička i v parném létě, nebo se vyhýbají situacím, kde by museli odhalit tělo. Na bazén, pláž nebo léto v tílku mohou prakticky zapomenout. Teprve poslední roky přinesly změnu: muži o gynekomastii mluví otevřeněji, sdílejí zkušenosti na sociálních sítích a hledají řešení, které jim dlouhá léta připadalo nedostupné.
Příběhy pacientů ukazují, jak silně dokáže gynekomastie ovlivnit život. Brian Lewis Gonzalez skrýval hrudník i při teplotách přes 30 °C, protože se styděl za nadbytečnou tkáň. V dospělosti vážil kolem 136 kg a problém se ještě zvýraznil. I když zhubl asi 45 kg, hrudník mu stále visel a byl pro něj tísnivou připomínkou let posměchu. Kelbin Ramirez bojoval s gynekomastií od puberty a v kabinkách při zkoušení oblečení propadal frustraci, protože žádné tričko nedokázalo jeho hrudník skrýt. DeShawn Pennix zhubl přes 54 kg, ale gynekomastie zůstala beze změny. Tito muži popisují roky studu, izolace a pocitu, že jejich tělo nepatří jim.
Až operace jim přinesla zásadní změnu. Gonzalez si půjčil peníze a zaplatil za operaci přibližně 230 000 Kč. Popisuje, že mu zákrok změnil život – poprvé po letech začal chodit rovně a cítit se sebevědomě. Ramirez nakonec operaci podstoupil ve 30 letech, po letech odkládání. Pennix zaplatil kolem 235 000 Kč za komplexní zákrok zahrnující liposukci, odstranění kůže i excizi žlázy. Všichni se shodují: změna je obrovská, mentálně osvobozující a rozhodně nelitují.
Jak operace probíhá a proč je stále žádanější
To, jaký zákrok je potřeba, závisí na typu gynekomastie. Pokud jde o tuk, může stačit liposukce – malé řezy, rychlá rekonvalescence, téměř neviditelné jizvy. Pokud je přítomná skutečná žlázová tkáň, chirurg provede malý řez kolem dvorce a tkáň odstraní. Často se postup kombinuje s liposukcí, aby se docílilo pěkného tvaru hrudníku. U těžších případů, kdy je přebytek kůže velký, je nutné udělat delší řezy a kůži odstranit. Moderní techniky však umožňují umístit je nenápadně, aby výsledné jizvy co nejméně překážely.
Po operaci pacienti obvykle nosí kompresní vestu, která snižuje otok a pomáhá kůži přilnout k novému tvaru. Bolest bývá mírná a dá se zvládnout běžnými léky. Někdy se zavádějí drenážní hadičky, které se obvykle odstraní po několika dnech. Většina mužů se do práce vrací během týdne. Po dvou až třech týdnech se mohou pomalu vracet ke sportu.
Proč zájem tak roste? Chirurgové uvádějí, že muži jsou dnes výrazně otevřenější tématům spojeným s wellness, zdravým životním stylem a tělesnou estetikou. Když muži intenzivně cvičí, hubnou a formují tělo, gynekomastie vyčnívá ještě víc. A protože ji nelze vycvičit ani vyhladovět, logickým krokem se pro mnoho z nich stává operace.
Zásadní roli hrají také sociální sítě. Subreddity a skupiny věnované gynekomastii mají tisíce aktivních uživatelů, kteří sdílejí své příběhy, fotografie výsledků a podporují se navzájem. Muži popisují, že se roky báli zákroku, ale když viděli úspěchy jiných, dodalo jim to odvahu. Cena zákroku – v průměru kolem 128 500 Kč – je mnohdy nižší než jiné estetické zákroky, například redukce prsou u žen (cca 179 000 Kč). I když pojišťovny většinou výkon nehradí, muži jej vnímají jako investici, která jim změní kvalitu života na desítky let dopředu.
Chirurgové zdůrazňují, že se zároveň mění postoje společnosti. Dnes už se o mužském tělesném obrazu mluví otevřeněji a muži řeší své nejistoty podobně jako ženy. Nejde o povrchnost, ale o psychickou pohodu a možnost cítit se ve vlastním těle dobře. Muži, kteří operaci podstoupili, se shodují: nejde o diktát ideálu, ale o svobodu. O možnost sundat si triko bez studu. O možnost jít cvičit, plavat nebo se fotit, aniž by se člověk skrýval.
