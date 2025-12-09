Útok na batole šokoval Ameriku. Pachatelka se sice zhroutila, ale...
9. 12. 2025 – 10:47 | Magazín | Žanet Ka
Případ, který se odehrál na studentských kolejích Georgia Southwestern State University, hluboce zasáhl nejen rodinu oběti, ale i celou místní komunitu. Odsouzení tehdejší studentky a bývalé účastnice soutěží krásy Trinity Poague připomíná, jak křehký může být život dítěte a jak nenahraditelná je pozornost okolí v okamžicích, kdy je dítě odkázáno na péči dospělých.
Co se stalo v lednu 2024
V lednu 2024 byl osmnáctiměsíční chlapec, Romeo Angeles, nalezen v bezvědomí na koleji, kde tehdy žila jeho matka se svým přítelem. Chlapce měl v tu chvíli mít na starosti právě přítel matky a s ním i osmnáctiletá Trinity Poague.
Záchranáři dítě okamžitě převezli do nemocnice. Soudní znalci popsali rozsáhlé pohmožděniny, masivní poranění mozku i další zranění, která odpovídala násilnému jednání. Podle posudků zranění neodpovídala pádu či nehodě. Vyšetřování ukázalo, že v době, kdy k nim došlo, byla s dítětem sama Trinity Poague.
Jaké závěry přineslo vyšetřování
Studenti na koleji vysoké školy tvrdili, že slyšeli plakat dítě dlouhou dobu. „Až to najednou prostě přestalo,“ řekla studentka univerzity Lilly Watermanová .
Obžaloba uvedla i možný motiv. Podle svědectví měla mít Poague s dítětem napjatý vztah a těžko si zvykala na život s partnerem, který už jedno dítě měl. Státní zástupci tvrdili, že chlapce zabila, protože žárlila a chtěla mít se svým přítelem vlastní dítě.
Verdikt poroty a konečný trest
Porota shledala Trinity Poague vinnou v pěti bodech obžaloby, včetně dvou bodů obžaloby z vraždy. Soud následně v prosinci 2025 rozhodl o doživotním trestu.
Při vynesení rozsudku padala slova o nenahraditelné ztrátě a nutnosti chránit děti, které se nemohou bránit. Pro rodinu malého Romea je rozsudek jen slabou náplastí na bolest, kterou tragédie způsobila, a pro okolí je mrazivou připomínkou toho, jak rychle může být život dítěte ohrožen.
Případ zasáhl rodinu i komunitu
Smrt malého chlapce otřásla univerzitou i okolními městy. Jde o prostředí, kde mladí lidé studují, budují vztahy a hledají vlastní cestu dospělostí. Tragédie tak zasáhla nejen ty nejbližší, ale i mnoho studentů a pedagogů, kteří měli pocit, že podobná událost nemůže nastat v jejich blízkosti.
Rodina chlapce mluvila o „ztrátě světla“, které do jejich života vnášel. Otec, který v době událostí nebyl na koleji přítomen, prožíval podle svého vyjádření kombinaci šoku, viny a bezmoci.
Ochrana dětí je zásadní
Tento případ podtrhuje, jak důležité je všímat si i drobných signálů toho, že dítě může být v ohrožení. Někdy může i malá reakce okolí nebo včasně podaná zpráva předejít nenahraditelné ztrátě.
Zároveň ukazuje, že děti žijící v nestabilních nebo stresujících podmínkách potřebují nejen péči rodiny, ale i podporu širších služeb- škol, sociálních pracovníků či zdravotního systému.