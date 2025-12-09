Dnes je úterý 9. prosince 2025., Svátek má Vratislav
9. 12. 2025 – 10:47 | Magazín

Útok na batole šokoval Ameriku. Pachatelka se sice zhroutila, ale...
zdroj: Freepik.com
Případ, který se odehrál na studentských kolejích Georgia Southwestern State University, hluboce zasáhl nejen rodinu oběti, ale i celou místní komunitu. Odsouzení tehdejší studentky a bývalé účastnice soutěží krásy Trinity Poague připomíná, jak křehký může být život dítěte a jak nenahraditelná je pozornost okolí v okamžicích, kdy je dítě odkázáno na péči dospělých.

Co se stalo v lednu 2024

V lednu 2024 byl osmnáctiměsíční chlapec, Romeo Angeles, nalezen v bezvědomí na koleji, kde tehdy žila jeho matka se svým přítelem. Chlapce měl v tu chvíli mít na starosti právě přítel matky a s ním i osmnáctiletá Trinity Poague.

Záchranáři dítě okamžitě převezli do nemocnice. Soudní znalci popsali rozsáhlé pohmožděniny, masivní poranění mozku i další zranění, která odpovídala násilnému jednání. Podle posudků zranění neodpovídala pádu či nehodě. Vyšetřování ukázalo, že v době, kdy k nim došlo, byla s dítětem sama Trinity Poague.

Jaké závěry přineslo vyšetřování

Studenti na koleji vysoké školy tvrdili, že slyšeli plakat dítě dlouhou dobu. „Až to najednou prostě přestalo,“ řekla studentka univerzity Lilly Watermanová

Obžaloba uvedla i možný motiv. Podle svědectví měla mít Poague s dítětem napjatý vztah a těžko si zvykala na život s partnerem, který už jedno dítě měl. Státní zástupci tvrdili, že chlapce zabila, protože žárlila a chtěla mít se svým přítelem vlastní dítě.

Verdikt poroty a konečný trest

Porota shledala Trinity Poague vinnou v pěti bodech obžaloby, včetně dvou bodů obžaloby z vraždy. Soud následně v prosinci 2025 rozhodl o doživotním trestu.

Při vynesení rozsudku padala slova o nenahraditelné ztrátě a nutnosti chránit děti, které se nemohou bránit. Pro rodinu malého Romea je rozsudek jen slabou náplastí na bolest, kterou tragédie způsobila, a pro okolí je mrazivou připomínkou toho, jak rychle může být život dítěte ohrožen.

Romeo Angeles Romeo Angeles (také nazývaný Jaxton Drew)zdroj: Profimedia
Trinity Poague Trinity Poaguezdroj: Profimedia

Případ zasáhl rodinu i komunitu

Smrt malého chlapce otřásla univerzitou i okolními městy. Jde o prostředí, kde mladí lidé studují, budují vztahy a hledají vlastní cestu dospělostí. Tragédie tak zasáhla nejen ty nejbližší, ale i mnoho studentů a pedagogů, kteří měli pocit, že podobná událost nemůže nastat v jejich blízkosti.

Rodina chlapce mluvila o „ztrátě světla“, které do jejich života vnášel. Otec, který v době událostí nebyl na koleji přítomen, prožíval podle svého vyjádření kombinaci šoku, viny a bezmoci.

Ochrana dětí je zásadní

Tento případ podtrhuje, jak důležité je všímat si i drobných signálů toho, že dítě může být v ohrožení. Někdy může i malá reakce okolí nebo včasně podaná zpráva předejít nenahraditelné ztrátě.

Zároveň ukazuje, že děti žijící v nestabilních nebo stresujících podmínkách potřebují nejen péči rodiny, ale i podporu širších služeb- škol, sociálních pracovníků či zdravotního systému.

