TikTok podal žalobu proti zákonu, který ho zakazuje v americké Montaně

Čínská společnost TikTok v pondělí v americké Montaně podala žalobu s cílem zrušit úplný zákaz stejnojmenné sociální sítě, který zdejší zákonodárci schválili v polovině dubna. TikTok, jehož platforma proslula krátkými videi, zákaz označuje za porušení americké ústavy, která zaručuje svobodu projevu.

Montana je prvním americkým státem, který přistoupil k úplnému zákazu jedné z nejpopulárnějších sociálních sítí světa. Začít platit má od příštího roku.

Dubnové rozhodnutí zákonodárců, které ve středu svým podpisem stvrdil i guvernér Montany Greg Gianforte, už tehdy mluvčí TikToku Brooke Oberwetterová označila za „pokus o cenzurování hlasů Američanů“. Nyní v žalobě podané k federálnímu soudu ve městě Missoula společnost mimo jiné tvrdí, že americký stát nemá vůbec pravomoc přijímat rozhodnutí v otázkách národní bezpečnosti.

Firma také zopakovala, že nesdílela a nebude sdílet data amerických uživatelů s čínskou vládou. Toho se obávají mnozí američtí zákonodárci z obou hlavních politických stran, vzhledem k čínským zákonům, které tamní firmy nutí sdílet data s vládou pro účely, které vláda považuje za související s národní bezpečností. Kromě toho zaznívají v USA tvrzení, že se na tiktoku šíří obsah škodlivý zejména pro mládež a že Peking by mohl platformu využít k šíření propagandy.

Tyto argumenty však podle expertů neopravňují americké zákonodárce k zákazu platformy. „Kdybych byl občan Montany, byl bych pobouřený vtíravostí tohoto zákona v porovnání s mlhavostí údajného nebezpečí,“ řekl listu The Washington Post (WP) odborník na kybernetickou bezpečnost z výzkumného ústavu Carnegie Endowment for International Peace Jon Bateman.

Tiktok má podle vyjádření platformy v Montaně na 200 000 uživatelů a několik z nich ihned po podpisu kontroverzního opatření podalo vlastní soudní stížnost. Napadení zákona je namístě i podle Evelyn Douekové, která přednáší o regulaci sociálních sítí a prvním dodatku americké ústavy na Stanfordově univerzitě. Z dosavadní praxe podle ní vyplývá, že americké úřady nemohou „prostě zakázat celou komunikační platformu“. „Doufám, že soudy budou souhlasit,“ komentovala vývoj ve svém podcastu.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti v Montaně Emily Flowerová uvedla, že resort žalobu od čínské sociální sítě očekával a je připraven jí čelit. Stát přitom kromě pochybností o ústavnosti svého zásahu čelí také otázkám ohledně toho, zda by jej vůbec bylo možné vymáhat. Podle WP někteří odborníci upozornili, že by to vyžadovalo od platforem ještě intenzivnější sběr dat o uživatelích, což jde proti deklarovanému cíli opatření.

Už nyní v Montaně, tak jako téměř v polovině všech 50 amerických států, platí omezení, že aplikaci nesmí nikdo z obav z čínské špionáže využívat na zařízeních vlastněných vládou.

Používání aplikace TikTok na vládních zařízeních se rozhodly zakázat i všechny státy takzvané aliance Five Eyes, která sdružuje rozvědky USA, Británie, Austrálie, Nového Zélandu a Kanady. Obdobný krok ohlásily Belgie, Francie i Evropská Komise. V Česku zakázala TikTok používat například Poslanecká sněmovna na všech svých zařízeních a doporučila smazat tuto aplikaci i ze soukromých přístrojů.