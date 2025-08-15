Tihle důchodci objevili kde kupovat dárky pro vnoučata za polovic
15. 8. 2025 – 14:14 | Zprávy | Anna Pecena
Zapomeňte na ponožky a čokoládu! Čeští senioři objevují nečekané cesty, jak vnoučatům pořídit trendy dárky, aniž by zruinovali peněženku. Retro, zážitky a technické vychytávky – a to všechno s cenovkou, ze které spadne brada i zkušenému internetovému shopaholikovi.
Secondhand a bazar jako zlatý důl
Dnešní teenageři nosí trička z devadesátek a boty, které pamatují diskotéky, kam jejich rodiče nesměli po deváté večer. Pro seniory je tohle šance – ve skříních i na půdách se často skrývá poklad. A když nic nenajdou doma, stačí vyrazit do secondhandů nebo na online platformy jako Vinted či Marketplace. Tam lze ulovit značkové mikiny, batohy nebo dokonce herní konzole za zlomek ceny. „Koupila jsem vnukovi bundu Adidas za 180 korun. Myslel, že je z poslední kolekce,“ směje se paní Jana z Hradce.
Zážitky místo hraček
Generace Z už často netouží po dalším kuse plastu do pokoje. Frčí adrenalin a fotky na Instagramu. Senioři tak mohou překvapit dárkem ve formě zážitku – a pokud ví, kde hledat, nemusí to stát majlant. Na slevových portálech se objevují vouchery na laser game, únikové hry, jump arény nebo zážitkové kuchařské kurzy, kde se mladí naučí péct pizzu či sushi. „Za tisícovku jsem koupil balíček pro čtyři osoby na únikovku. Vnoučata mě brala jako hrdinu,“ vypráví pan Karel z Brna.
Retro hračky a deskovky
Na pultech hračkářství se objevují zmodernizované verze her, které si senioři pamatují z dětství. Luxusní vydání Člověče, nezlob se, retro stavebnice Merkur nebo dřevěné hlavolamy jsou dnes považovány za stylovou volbu. A dobrá zpráva? Ve výprodejích a mimo hlavní sezónu jdou pořídit i o 50 % levněji. Kdo chce být extra chytrý, ten nakupuje dárky hned po Vánocích, kdy ceny padají strmě dolů.
Technické hity levněji než v kamenném obchodě
Drony, 3D pera, mini roboty – to jsou hračky, které mezi mladými frčí, ale běžně stojí tisíce. Zkušený senior však ví, že přes zahraniční e-shopy, cashback portály a výprodejové sekce se dají sehnat za polovinu. Tip: sledovat výprodeje modelů z minulého roku. Mladí rozdíl často ani nepoznají, ale efekt „wow“ zůstane stejný.
Bonus: Dárky, co vydrží
Mezi mladými je čím dál víc populární i tzv. subscription boxy – měsíční balíčky se sladkostmi, kosmetikou nebo sběratelskými předměty. Senioři je mohou koupit v akci na první tři měsíce a tím potěšení rozložit na delší dobu. „Vnučka každý měsíc čeká, co přijde. A já vím, že jsem nevyhodila peníze za něco, co skončí po týdnu v šuplíku,“ říká paní Marie z Olomouce.
Lov levných a přitom žádaných dárků už dávno není doménou mladých internetových koumáků. Čeští senioři se učí využívat online slevy, bazary i výprodeje a výsledkem jsou dárky, po kterých se vnoučata můžou utlouct. A nejlepší na tom je, že peněženka zůstane v klidu – a úsměv v rodině jistý.