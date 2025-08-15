Piráti považují za nezodpovědné, že se začíná s vymáháním dotací Agrofertu pozdě
15. 8. 2025 – 14:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Opoziční Piráti považují za nezodpovědné, že ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) chce začít vymáhat dotace poskytnuté Agrofertu až na konci volebního období.
Dnes kvůli vymáhání uspořádali happening před sídlem firmy na pražském Chodově. Představitelé strany ve svých pracovních kombinézách přehazovali pytle symbolicky naplněné penězi z vozu označeného "ANOFert" do druhého, na kterém stálo "státní kasa".
Výborný dnes na síti X uvedl, že ministerstvo zemědělství začne vymáhat dotace poskytnuté Agrofertu v období, kdy byl koncový vlastník holdingu Agrofert Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Upozornil na to také server Seznam Zprávy. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský na dotaz ČTK uvedl, že pro jakékoliv vrácení dotací nevidí důvod a jde o předvolební kampaň. Babiš ČTK řekl, že Výborný od nástupu do funkce zneužívá funkci a úředníky k politickému boji a chce se jen zviditelnit před volbami.
Piráti na svém happeningu symbolicky přeházeli do státní kasy "20 miliard ANOFertu". Peníze podle nich chybí ve zdravotnictví, školství či v peněženkách lidí. Kritizovali, že ministerstvo zemědělství pod Výborným podle nich dosud vymáhání aktivně blokovalo, Babišův střet zájmů popíralo a bývalého premiéra hájilo. Výborný nyní koná, protože si podle poslance Pirátů Ivana Bartoše uvědomil, že by mohl společně s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) být trestně odpovědný za škodu ve výši deseti miliard korun.
"Řada aktivních občanů již plánovala podat trestní oznámení a požádala Piráty o konzultaci. Je velmi nezodpovědné, že Marek Výborný začíná s vymáháním teprve na konci volebního období, kdy hrozí, že součástí příští vlády bude Andrej Babiš a mohl by toto vymáhání výrazně zkomplikovat," podotkl Bartoš. Výborný se podle Pirátů musí neprodleně také zabývat vymáháním veřejných peněz i z nezákonných zakázek Čepra a Lesů ČR v objemu přes 12,5 miliardy korun. "Je zcela nepřijatelné, aby ministr Výborný nyní uváděl, že neví, co s tím bude dělat," uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Opoziční Piráti v posledních měsících sází na vizuálně poutavé akce. Začátkem srpna čtveřice politiků v černých pracovních overalech s nápisem Nakopneme protikorupční úklid symbolicky "rozfoukávala mlhu" kolem takzvané bitcoinové kauzy kauzy pomocí fukarů obvykle používaných například na úklid listí. V červnu pak jako úklidová četa umývali chodník, a symbolicky tak čistili zem od korupce.