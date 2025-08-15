Dnes je pátek 15. srpna 2025., Svátek má Hana
Další rána, chleba může stát klidně sto korun. Kdy se to zastaví?

15. 8. 2025 – 13:39 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Chléb | zdroj: AI DALL-e
Na pultech prý brzy uvidíme šokující cenovky. Supermarkety tvrdí, že čeští zemědělci uměle tlačí ceny nahoru, aby ovlivnili volby. Agrárníci to označují za nesmysl a obviňují naopak obchodníky. Spor o to, kdo skutečně tahá za nitky, se vyostřuje.

Obvinění z manipulace cen

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza tvrdí, že farmáři letos zdražují neúměrně. Na jaře prý jejich ceny vyskočily téměř o 16 procent, v červnu o 13. Vrchol má podle něj přijít na podzim – tedy právě v době, kdy budou lidé rozhodovat u volebních uren.

Prouza srovnává česká čísla s průměrem Evropské unie, který činí jen 2,6 procenta. V Německu, kde panuje tvrdá konkurence, je to dokonce jen 1,6 procenta.

Jenže ekonom Petr Bartoň upozorňuje, že srovnání s obřím německým trhem je zavádějící. „Teď zemědělci zdražují rychleji, ale dřív zdražovali pomaleji,“ připomíná.

Farmáři: Je to demagogie

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha odmítá, že by šlo o promyšlenou hru. Tvrdí, že kdyby čeští zemědělci opravdu šli s cenami nad okolní státy, dovoz by je okamžitě převálcoval. Podle něj je růst u některých komodit jen návratem na úroveň předchozích let.

Bartoň ale argument o „dohánění minulých ztrát“ odmítá. Takto podle něj funguje jen monopol – a pokud někdo otevřeně tvrdí, že dohání ztráty, přiznává tím spíš tržní sílu, než že reaguje na reálné náklady.

90 korun za chleba a boj o marže

Do debaty se vložil i bývalý šéf Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Na setkání odborářů tvrdil, že šestisetgramový bochník chleba stál nedávno 90 korun. Obvinil z toho jak Green Deal, tak marže obchodních řetězců.

Podle Českého statistického úřadu je ale realita jinde – v červenci stál kilogramový chleba průměrně necelých 45 korun. Meziročně zdražil o čtyři procenta a proti červnu jen o dvě desetiny procenta.

Prouza navíc tvrdí, že Jandejsek straší veřejnost záměrně už od začátku války na Ukrajině – aby lidé po „jen“ polovičním zdražení cítili úlevu a přijali ho.

Ekonomka Ilona Švihlíková dlouhodobě upozorňuje na koncentraci českého maloobchodu v rukou německých gigantů, což podle ní vytváří skrytý kartel. Lidl a Kaufland vlastní skupina Schwarz, Billa a Penny pak REWE Group.

Obchodníci ale odmítají, že by se na cenách domlouvali. Připouštějí jen „cenové následování“ – když jeden zdraží, ostatní ho kopírují, aby nepřišli o zákazníky.

Spor o to, kdo má na svědomí rostoucí ceny potravin, se tak dál vyhrocuje – a voliči se mohou těšit na pořádně drahý chleba ještě předtím, než vůbec vstoupí do volební místnosti.

