Tichá hrozba ve skříni: Co Češi hromadí, aniž tuší, jak je to nebezpečné

30. 5. 2025 – 6:30 | Zprávy | Žanet Ka

Doma jich máme desítky, často o nich ani nevíme. Schovávají se ve skříních, šuplících i hračkách našich dětí. Když se přehřejí, mohou začít hořet. Když je vyhodíme do koše, mohou kontaminovat půdu i vodu. A přesto je většina z nás stále netřídí správně. Řeč je o použitých bateriích- každodenní součásti života, která se při špatném zacházení mění v tichou hrozbu. Jak s nimi doma naložit bezpečně a proč zrovna teď přichází do českých domácností nenápadná ekologická revoluce?

V každé domácnosti se skrývají. Často o nich ani nevíme. Tužkové, knoflíkové, dobíjecí, z telefonů, hraček, ovladačů, čelovek. Nepoužité, vybité, „odložené na potom“. Jsou malé, ale riziko, které představují, je obrovské. Staré baterie se mohou nejen rozkládat a uvolňovat toxické látky do okolí, ale v extrémních případech- zejména v létě- i vybuchnout.

A právě proto přichází s praktickým řešením nezisková společnost ECOBAT, která u příležitosti Světového dne životního prostředí (5. června) představila inovovanou verzi stylového domácího boxu ECOCHEESE- chytrého pomocníka pro každou domácnost.

132 milionů baterií? V našich šuplících!

„V každé české domácnosti se aktuálně nachází průměrně 23 použitých baterií. To znamená, že v šuplících a skříních po celé republice leží neuvěřitelných 132 milionů kusů,“ říká Kateřina Vránková, obchodní ředitelka ECOBATu. Právě tyto „neviditelné časované bomby“ mohou znečistit půdu a vodu těžkými kovy, nebo způsobit požár při nevhodném skladování. Dětem pak hrozí riziko spolknutí a zranění.

Zatímco průměrný Čech ročně použije desítky baterií, stále vytřídíme jen zhruba polovinu. „Pořád máme co dohánět,“ připouští Vránková. Pomoci by v tom měl právě nový ECOCHEESE, do kterého se vejde až 92 kusů. Dosud si jej pořídilo více než 150 000 domácností. Nový model má odolnější konstrukci, pět velikostních otvorů pro různé typy baterií a nově obsahuje QR kód s odkazem na edukativní videa o recyklaci.

ECOCHEESE pojme až 92 kusů baterií k recyklaci | zdroj: ecobat.cz

Lithiové baterie: Letní hrozba, kterou nevidíte

A není to jen o třídění. Zvláště v letních měsících se baterie- zejména ty lithiové- stávají doslova bezpečnostní hrozbou. Najdeme je v telefonech, noteboocích, elektrokolech, fotoaparátech, elektronických cigaretách nebo dětských hračkách.

„Pro baterie jsou nejhorší vysoké teploty, nárazy a vlhkost,“ vysvětluje Vránková. Lithiové baterie se přehřívají už při teplotách nad 50 °C. Přitom nechat telefon na palubní desce auta nebo elektroniku na přímém slunci na pláži je v létě běžné. Výsledek? Může dojít ke vznícení, požáru s teplotou až 1000 °C a v extrémních případech i výbuchu.

Přehřátí vede ke zkrácení životnosti, deformaci a nafouknutí baterie. Mechanické poškození při pádu zase může způsobit nebezpečné narušení obalu. Pokud se baterie dostane do kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí, může dojít ke korozi a zkratu.

Rady odborníků:

Pokud je baterie poškozená, nenabíjejte ji.

Nafouklé baterie se nikdy nesnažte propichovat.

Celé zařízení odneste do odborného servisu nebo na sběrné místo.

Doma skladujte baterie na suchém místě, mimo dosah dětí a kovových předmětů.

Kontakty přelepujte, aby nedošlo ke zkratu.

Kam s nimi?

Poškozené nebo vybité baterie nepatří do koše. Ani do přírody. Ani na skládku. Zbavit se jich můžete ekologicky a bezpečně- v síti více než 28 000 sběrných míst po celé České republice. Najdete je v supermarketech, na úřadech, ve školách i na veřejných prostranstvích. Složitější baterie a elektrozařízení patří do specializovaných sběrných dvorů nebo k prodejcům elektra.

Domácí ekologie začíná u detailů

Možná třídíte plasty a papír. Možná už víte, kam s bioodpadem. Ale baterie? Ty často zapadnou. Přitom jeden malý článek může kontaminovat až 60 000 litrů vody. Kromě toho obsahují cenné materiály jako zinek, měď, mangan nebo železo, které lze recyklovat a znovu použít.

„ECOCHEESE není jen krabička. Je to krok ke zdravější planetě a domácnosti bez starých baterií v šuplících,“ uzavírá Vránková.

132 milionů kusů leží v našich domácnostech | zdroj: ecobat.cz

TIP NA ZÁVĚR: Chcete začít hned teď? Udělejte si v domácnosti malé „třídicí stanoviště“. Přidejte k němu ECOCHEESE- krásný, praktický a edukativní box. Zároveň vysvětlete dětem, proč baterie nepatří do koše. Třídění může být společný projekt a první krok k větší ekologické odpovědnosti.