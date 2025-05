Čínský paraglidista přežil náhodný let ve výšce 8000 metrů

30. 5. 2025 – 6:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Na hranici rekordu i na pokraj smrti se nešťastnou náhodou dostal čínský paraglidista, kterého stoupavý proud vzduchu vynesl do výšky více než 8000 metrů nad mořem.

Neplánovaný let ve výšce, kde teplota klesá na minus 35 stupňů Celsia, se mu podařilo přežít, ale krom slávy na internetu mu vynesl i půlroční zákaz paraglidingu, protože předem nenahlásil svou letovou trasu, napsal zpravodajský server The Guardian.

Pcheng Jü-ťiang přitom vůbec neměl v úmyslu letět. Do pohoří Čchi-lien v severní Číně se v sobotu vydal jen proto, aby otestoval paraglidingové vybavení, které koupil z druhé ruky. Ovšem asi po 20 minutách testování ve výšce zhruba 3000 metrů ho zachytil silný stoupavý proud, který ho vynesl o více než 5000 metrů výš - do letové trasy letadel a téměř stejné výšky, jakou má Mount Everest.

zdroj: TikTok

"Měl jsem omrzlé ruce. Pořád jsem se snažil mluvit do vysílačky," popsal Pcheng svůj zážitek krátce po přistání. Ve vzduchu strávil více než hodinu a celou dobu byl v kontaktu se svým kamarádem, který zůstal na zemi. Nakonec se mu podařilo přistát asi o 30 kilometrů dál od místa, kde nechtěně odstartoval. Tam ho vyzvedl přítel Ku Č'-min.

Svaz sportovního letectví v provincii Kan-su Pchengův případ prověřil a došel k závěru, že se jednalo o nehodu. "Normální člověk nemůže vystoupat do výšky 8000 metrů bez kyslíku, takže to neudělal dobrovolně," řekl čínským médiím úředník svazu. Přesto ale Pchengovi, který má s létáním na kluzných padácích asi pětileté zkušenosti, svaz udělil půlroční zákaz, protože předem nenahlásil letové plány - a úřady mu je tudíž nemohly schválit.

Ku Č'-min po Pchengově letu zveřejnil na internetu video, které se začalo virálně šířit. I to ale vzbudilo hněv úřadů. "Ku Č'-min zveřejnil video z letu bez povolení, což dává špatný příklad ostatním," uvedl svaz ve zhodnocení incidentu. "Musí napsat zprávu, v níž se hluboce zamyslí nad negativním dopadem svého chování."

Svaz také odmítl hlasy, podle nichž by měl být Pchengův let uznán jako čínský rekord; vzhledem k tomu, že jeho let nebyl oficiálně registrován, není možné ho zapsat do záznamů, dodal zpravodajský server The Guardian.

Světový rekord drží německá paraglidistka Ewa Wiśnierská, která v roce 2007 vystoupala do výšky 9946 metrů, když ji v Austrálii zachytil podobný stoupavý proud. Wiśnierská byla asi 40 minut v bezvědomí a to, jak vysoko doletěla, zjistila až po bezpečném přistání a zkontrolování letových dat.