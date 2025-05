Když muži nedostanou tuhle šanci, přicházíme o hodně všichni

28. 5. 2025 – 11:30 | Magazín | Žanet Ka

Proč stále žijeme v přesvědčení, že žena je přirozeně lepším rodičem? Jak se proměňuje vazba mezi dítětem a otcem, když mu dáme šanci? A jak moc ovlivňuje budoucí vztahy to, kdo stál u postýlky- a kdo jen za dveřmi?

Když se žena stane matkou, je to zlom. Tělo zaplaví hormon oxytocin, který ji připoutá k dítěti a vytvoří silné pouto. V té chvíli to může vypadat, že otec hraje druhé housle. Jenže právě tehdy by měl na scénu vstoupit naplno- nejen jako pomocník, ale jako rovnocenný rodič.

Možná to zní překvapivě, ale i mužům se při kontaktu s miminkem vyplavuje oxytocin. A stejně jako dítě potřebuje mámu, potřebuje také tátu. Potřebuje ho cítit, slyšet, mít ho nablízku. Potřebuje se s ním smát, i plakat. Jenže dostávají tátové prostor, aby tuto roli naplno přijali?

S blížícím se Dnem otců se zamýšlí psycholožka Šárka Miková, autorka knihy Milovat nestačí. A připomíná: pečující tatínek není jen výjimka. Měl by být samozřejmostí.

Výchova není jen „mámina doména“

Když se snažíme dělat věci jinak- s respektem, láskou a pochopením- často se do toho ponoří hlavně mámy. Čtou knihy, chodí na kurzy, hledají odpovědi. A bezděčně tak mezi sebou a partnerem vytvářejí rozdíl. Ne protože by byly „lepší rodiče“, ale jednoduše proto, že s dítětem tráví víc času. Jsou u každého bolení bříška, každého prvního kroku.

„Žena je v oblasti výchovy často dál, ale ne nutně proto, že by pro to byla lépe vybavená,“ vysvětluje Miková. „Spíš je to otázka zkušenosti. A protože ví víc, cítí potřebu partnerovi radit, vysvětlovat. Někdy dokonce přikazovat. A tím- nechtěně- muže odrazuje.“

Když péče rozděluje

Mateřství je transformace. Tělo, mysl i vztahy se mění. Mnoho žen mluví o pocitu osamění, o ztrátě svobody. Ale málokdy si uvědomí, že ani muž nezůstává stejný. Jen roste jinak- v práci, ve svých rolích, které si může řídit sám.

A právě tenhle rozdíl může přinést odstup. Dřív jste byli tým. Dneska jste každý jinde. Ona utahaná, on „v pohodě“. Ona zahlcená, on „nechápe“. Odcizení nebolí nahlas, ale tiše zraňuje.

Jenže často to není vina jednoho z partnerů. Muži zůstávají bokem i proto, že je k dítěti jednoduše nepustíme. Ne že by nechtěli. Ale necítí, že smějí. Že to zvládnou. Že jim věříme.

Nechte tátu dělat chyby. A zkušenosti.

Muži umí pečovat. Možná jinak než ženy. Možná občas nelogicky. Ale umí to. A hlavně- chtějí.

„Dá dítěti bodýčko obráceně a místo oběda párky se zmrzlinou? Nevadí,“ říká psycholožka. „Důležité je, že si zkouší, co to obnáší. A díky tomu může opravdu pochopit, co žena zažívá. Neříká jen ‚chápu tě‘- on to skutečně ví.“

Když muž dostane prostor, začne růst. A roste i důvěra, partnerství a respekt. Přestává být hostem ve vlastním domově a stává se plnohodnotným rodičem.

Nepotřebuje být stejný. Potřebuje být přijatý

Možná vás děsí představa, že partner bude dítě vychovávat po svém. Jinak než vy. Méně jemně. Méně promyšleně. Ale právě ta jinakost je obohacující. Nemusí být jako vy, aby byl dobrým tátou.

„Každý jsme jiný. A často jsme i jiný osobnostní typ,“ připomíná Miková. „Když pochopíme, co je partnerovi přirozené, můžeme se na jeho způsob výchovy přestat dívat jako na hrozbu. A začít ho vnímat jako dar.“

Vítězí všichni- dítě, máma i táta

Když o děti pečuje tatínek, není to jen praktická výhoda. Je to investice. Do vztahu, do vývoje dítěte, do vnitřní rovnováhy celé rodiny. Máma získá čas na sebe- což v mateřství často chybí. Dítě se naučí, že svět má různé tváře. A táta si konečně dovolí být víc než jen poskytovatel zázemí.

Dítě potřebuje mámu i tátu. Každého jinak. Každého naplno

A my mámy? Nezapomínejme na jedno- že vztah s partnerem je pořád základ. I když teď máme děti, stále jsme také muž a žena. Stále jsme my dva. A čím víc do toho vztahu investujeme, tím pevnější základ dáváme celé rodině.