Těsný výsledek parlamentních voleb ve Francii. Macron může mít většinu, ale nemusí

Koalice Spolu prezidenta Emmanuela Macrona a levicová formace Nová lidová, socialistická a ekologická unie (NUPES) Jeana-Luka Mélenchona získaly podle odhadů shodně mezi 25 a 26 procenty hlasů.

Macronova centristická aliance má šanci zůstat po druhém kole příští neděli největší parlamentní formací.

Agentury AP a DPA odhadují, že získá v Národním shromáždění většinu. Agentura AFP to ale zpochybňuje. Rozhodující bude každopádně výsledek druhého kola voleb.

Projections from first round of French parliamentary election suggest President Emmanuel Macron has protected his centrist majority from a leftist coalition.https://t.co/9cVw4AUF0H