Tesla v USA zvyšuje ceny všech svých aut, rostou ceny surovin

Ukazují to ceny, které k dnešku firma uvádí na svém webu. Základní cena vozidla před úsporami činí 67 990 USD (téměř 1,62 milionu Kč). V situaci, kdy se odvětví potýká s problémy v dodavatelských řetězcích, to není první zdražení. Přispívá k němu i růst cen surovin.

Tesla už dříve posunula termín dodání některých aut s delším dojezdem určených pro americký trh až o jeden měsíc.

Tesla, podobně jako další automobilky, se potýká s vysokým růstem cen surovin, které při výrobě používá. Je to například hliník.

Šéf Tesly Elon Musk v posledních týdnech varoval před rizikem hospodářské recese. Začátkem tohoto měsíce řekl, že má „super špatný pocit“ z ekonomiky a v interním e-mailu manažerům podle agentury Reuters oznámil, že Tesla bude muset propouštět.

Tesla has had a “very tough quarter” as it struggled with supply-chain snags, Elon Musk warned in an internal memo as he implored workers to help get the electric-vehicle maker back on track https://t.co/xcFizE5WHT