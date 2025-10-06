Pavel: Vznikat bude koaliční vláda tří stran, o personáliích se bude dále jednat
6. 10. 2025 – 13:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zřejmě bude vznikat koaliční vláda tří stran, tedy ANO, SPD a Motoristů, o konkrétním složení a personáliích se bude teprve dále jednat.
Po ukončení prvního kola povolebních konzultací s předsedy všech stran, které se dostaly do Sněmovny, to řekl prezident Petr Pavel.
Sestavování vlády musí podle hlavy státu postupovat paralelně s ustanovováním nové Sněmovny, míní prezident. "Rozložení sil ve Sněmovně, jak budou poměrně zastoupeny jednotlivé politické strany v jejích orgánech, bude mít samozřejmě vliv i na složení vlády," řekl. Není snaha celý proces uspěchat, shodl se se šéfy stran.
S předsedy politických subjektů bude nadále jednat podle potřeby, ať už jejich, nebo svojí. Žádný konkrétní harmonogram podle prezidenta nyní neexistuje. V neděli se Pavel sešel s lídry ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, dnes s předsedy Pirátů, SPD a Motoristů.
Prezident ocenil, že jednání byla otevřená, věcná a korektní. "Vyměnili jsme si pohledy na výsledky voleb, na možnosti skládání vlády, ale také Sněmovny, na jejich programové priority," vyjmenoval.
Další harmonogram ohledně vzniku vlády bude podle Pavla záležet na tom, kdy se strany shodnou na programových průnicích a personálním obsazení. "Pokud taková vůle tady bude, není důvod to zdržovat a je možné vítěze voleb pověřit jednáním o sestavení vlády," podotkl prezident.
Za předčasné považuje hovořit o konkrétních jménech. "Jak SPD, tak Motoristé počítají se svojí účastí ve vládě. Někteří budou sázet možná více na odborníky, někteří na politiky, kteří byli zvoleni do Parlamentu, případně viditelné tváře ze svých stran. Ale to je skutečně všechno v jednání," dodal.