Tesco rozjelo cenovou smršť: máslo pod stovku, pivo za pár korun a maso za ceny, které berou dech
23. 3. 2026 – 10:33 | Zprávy | Anna Pecena
Velikonoční leták Tesca platný od 18. 3. do 24. 3. 2026 přináší nečekaně ostré slevy. Některé ceny padají až o desítky procent a zákazníci berou regály útokem. Kdo zaváhá, ten prý ostrouhá.
Tesco spustilo akci, která nenechává chladným snad nikoho. Velikonoční nabídka láká na výrazné slevy napříč celým sortimentem – od základních potravin přes maso až po alkohol. A některé ceny skutečně stojí za pozornost.
Máslo, mléko i vejce za ceny, které mizí před očima
Jedním z největších taháků je Madeta Jihočeské máslo 250 g za 39,90 Kč, což představuje slevu 27 %. Ještě výraznější je nabídka trvanlivého mléka Madeta za 10,90 Kč. V době rostoucích cen jde o položky, které zákazníci házejí do košíků po více kusech.
Velký zájem je také o vejce. Tesco čerstvá vejce (10 kusů) vycházejí na 49,90 Kč, což je sleva 37 %. K tomu se přidává například strouhaný eidam 30 % za 79,90 Kč nebo máslová pomazánka Choceňská za 27,90 Kč.
Levněji pořídíte i zeleninu – rajčata cherry stojí 21,90 Kč a okurka hadovka pouhých 12,90 Kč, což je neuvěřitelných -63 %.
Maso a lahůdky: slevy, které lákají k plným košíkům
Milovníci masa si přijdou na své. Vepřová plec bez kosti se prodává za 79,90 Kč (sleva 59 %), zatímco vepřový bok s kostí stojí 99,90 Kč. Kuřecí prsní řízky vyjdou na 98,90 Kč.
Hovězí plec bez kosti je sice dražší, ale i zde je sleva – cena 319,90 Kč znamená pokles o 15 %. Levnější variantou jsou třeba párky za 11,90 Kč nebo plátkový sýr Maasdam za 29,90 Kč.
Nechybí ani tradiční pochoutky – například pařížský salát za 11,90 Kč nebo oblíbená Niva za 25,90 Kč.
Alkohol i sladkosti za ceny, které mizí z regálů
Velkou pozornost budí i nápoje. Oblíbená Kofola 2 l je za 24,90 Kč. Pivo Radegast 0,5 l vyjde na 13,90 Kč, zatímco víno Tarapacá stojí 109,90 Kč.
Pro silnější kalibr je tu Božkov Tradiční za 109,90 Kč, což znamená slevu 47 %. Pepsi 2,25 l je k dostání za 22,90 Kč.
Sladké potěšení reprezentuje například čokoláda Tesco Finest za 19,90 Kč nebo sušenky za 12,90 Kč.
Zajímavostí je i sleva na kuchyňské nádobí až 30 % nebo možnost ušetřit až 15 % na celý nákup s Clubcard.
Velikonoční akce Tesca jasně ukazuje, že cenová válka mezi řetězci pokračuje. Tentokrát ale mají zákazníci navrch – alespoň do 24. března.