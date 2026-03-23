Důchodci přichází o tisíce kvůli jedné chybě při placení
23. 3. 2026 – 10:38 | Magazín | Anna Pecena
Pozor, tohle se děje denně. Senioři přichází o úspory kvůli zdánlivé maličkosti při placení kartou nebo mobilem. Podvodníci přitom spoléhají na jedinou věc – že uděláte jednu chybu. A ta může stát tisíce.
Jedna chyba, která bolí: kam posíláte peníze?
Možná si říkáte, že zaplatit kartou dnes zvládne každý. Jenže právě tady se skrývá problém. Stačí zaplatit na podezřelém e-shopu nebo přes neověřenou platební bránu – a problém je na světě.
Banky upozorňují, že lidé často nevědomky posílají peníze mimo Evropskou unii nebo na anonymní účty. Takové transakce jsou rizikové a mohou vést nejen ke ztrátě peněz, ale i k blokaci účtu.
A ještě horší scénář? Zaplatíte za zboží, které nikdy nepřijde. Podle průzkumů se s podvodem setkaly více než dvě pětiny seniorů a část z nich skutečně přišla o peníze.
Nový trik: přiložte kartu a přijdete o vše
Podvodníci dnes jdou ještě dál. V Česku se šíří nový typ útoku, kdy vás někdo přesvědčí, že je potřeba „ověřit kartu“.
Stačí si stáhnout aplikaci a přiložit kartu k telefonu. V tu chvíli mohou podvodníci získat citlivé údaje a začít vybírat peníze z vašeho účtu. Banky už evidují milionové škody.
Podvodníci přitom často vystupují jako bankéři nebo policie a vyvolávají paniku. Tvrdí, že váš účet je napadený a je nutné jednat okamžitě. Právě tenhle tlak je jejich nejsilnější zbraní.
Na co si dát pozor, abyste nepřišli o úspory
Základní pravidla jsou jednoduchá, ale mnoho lidí je stále podceňuje:
-
Nikdy nezadávejte údaje z karty přes odkazy v e-mailu nebo SMS
-
Nepřihlašujte se do banky přes podezřelé stránky
-
Neinstalujte aplikace na pokyn neznámých lidí
-
Nikdy nikomu nesdělujte PIN ani přístupové údaje
Podvodné stránky dnes vypadají téměř stejně jako ty skutečné a jejich cílem je jediné – dostat se k vašim penězům.
Pokud už chybu uděláte, jednejte okamžitě. Kontaktujte banku a zablokujte kartu. Každá minuta může rozhodnout.
Kde tedy „ušetřit“?
Možná to zní paradoxně, ale nejvíc ušetříte tím, že budete opatrní. Jedno špatné kliknutí vás může stát víc než celý rok šetření.
Podvodníci jsou dnes chytřejší než kdy dřív. Využívají technologie, psychologii i strach. A přesně na to spoléhají – že uděláte tu jednu malou chybu.