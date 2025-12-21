Tesco před Vánoci šlape na plyn. Tyhle ceny z letáku vás donutí přepsat nákupní seznam
21. 12. 2025 – 8:17 | Zprávy | Anna Pecena
Vánoce jsou za dveřmi a Tesco vytahuje těžký kalibr. Leták platný od 17. 12. do 24. 12. 2025 je přesně ten typ nabídky, kvůli které se vyplatí jít do obchodu s kalkulačkou v hlavě. Alkohol, maso, sladkosti i úplné základy do lednice padají cenově dolů a některé položky mizí rychleji než cukroví z plechu. Vybrali jsme nejvýraznější hity, které podle letáku stojí za pozornost.
Alkohol, který zachrání sváteční návštěvy
Pokud čekáte rodinu nebo plánujete vánoční posezení s přáteli, Tesco hraje přesně na tuhle notu. Nealkoholický Birell se v akci dostal na 13,90 Kč za půllitr, což je cena, kterou jinde neuvidíte ani mimo sezónu. Kdo míří o patro výš, sáhne po Proseccu Tesco Finest – při koupi dvou kusů vyjde jedna láhev na 124,95 Kč. A ano, je to přesně ten typ bublinek, který se hodí ke stolu i pod stromeček.
Tvrdší kalibr zastupuje Tullamore D.E.W., který v letáku spadl na 299,90 Kč. Sleva je výrazná a pro mnoho lidí tohle bude jasná volba pro vánoční večer nebo jako dárek na poslední chvíli.
Maso, brambory a mandarinky: Vánoce bez kompromisů
Bez klasiky by to nešlo. Vepřová kýta bez kosti se objevuje za 64,90 Kč za kilo, což je cena, která potěší každého, kdo plánuje řízky nebo sváteční pečeni. K tomu brambory za 6,90 Kč za kilo a mandarinky za 19,90 Kč. Základ vánočního stolu je tím pádem vyřešený za pár korun.
Zaujme i losos obecný filet s kůží, který Tesco nabízí za 299,90 Kč. Na sváteční menu nebo lehčí štědrovečerní variantu jde o velmi solidní nabídku.
Sladké, káva a lednice plná jistot
Milovníci sladkého si všimnou másla Madeta za 49,90 Kč, což je položka, která se v prosinci počítá na kusy. Kdo bez kávy nepřežije ani jeden sváteční den, ocení Nescafé Classic za 139,90 Kč.
Nechybí ani klasiky do lednice: Coca-Cola vychází na 26,90 Kč a okurky Znojmia se dostaly na 29,90 Kč. Jsou to přesně ty drobnosti, které se při větším nákupu nasčítají – a tady na nich Tesco znatelně šetří vaši peněženku.
Celkově je leták od 17. do 24. prosince 2025 ukázkou toho, jak má vypadat předvánoční akce. Nejde o pár symbolických slev, ale o konkrétní ceny, které dávají smysl. Kdo přijde včas, může Vánoce zvládnout levněji a bez stresu.