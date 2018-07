Terapie přírodou: Speciální zahrada pomáhá pacientkám s rakovinou

Omluvný dopis fotbalového trenéra se v sobotu prostřednictvím potápěčů dostal k rodičům 12 chlapců uvězněných v jeskyni na severu Thajska. Trenér v něm napsal, že děti jsou pro tuto chvíli v pořádku. Chlapci svým rodinám také poslali vzkazy. Záchranáři se snaží vytvořit alternativní únikovou cestu a vrtají do skály v oblasti jeskyně.

Omluvný dopis fotbalového trenéra se v sobotu prostřednictvím potápěčů dostal k rodičům 12 chlapců uvězněných v jeskyni na severu Thajska. Trenér v něm napsal, že děti jsou pro tuto chvíli v pořádku. Chlapci svým rodinám také poslali vzkazy. Záchranáři se snaží vytvořit alternativní únikovou cestu a vrtají do skály v oblasti jeskyně.

Zástupci Spojených států a Severní Koreje se dohodli na sestavení pracovních skupin, které se budou zabývat "podstatnými věcmi" včetně ověřování snah o dosažení denuklearizace. Podle agentury Reuters to v sobotu uvedla mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová.

Britská vláda navrhuje, aby po brexitu vznikla zóna volného obchodu s Evropskou unií pro průmyslové a zemědělské výrobky. Oznámila to v pátek premiérka Theresa Mayová.

Ve vzorcích z místa dubnového útoku na syrské město Dúmá se neprokázala nervově paralytická látka, jakou je například sarin. Ve dvou vzorcích ale byly zbytky po chloru. Tvrdí to předběžná zpráva expertů Organizace pro zákaz chemických zbraní, kterou organizace v pátek zveřejnila na svých internetových stránkách.

Centrem Prahy v sobotu projede asi čtyři tisíce motocyklů Harley-Davidson. Akce s názvem spanilá jízda se uskuteční v rámci Týden legend, který se koná na holešovickém výstavišti od 5. do 8. července k oslavám 115. výročí založení značky Harley-Davidson. Jízda startuje v 10:00 z Letenské pláně.

Centrem Prahy v sobotu projede asi čtyři tisíce motocyklů Harley-Davidson. Akce s názvem spanilá jízda se uskuteční v rámci Týden legend, který se koná na holešovickém výstavišti od 5. do 8. července k oslavám 115. výročí založení značky Harley-Davidson. Jízda startuje v 10:00 z Letenské pláně.

V pražském Edenu v pátek oficiálně skončil XVI. všesokolský slet. Připomněl mimo jiné 100 let od založení Československa. Hromadnými skladbami, kterých se účastnilo 15 tisíc cvičenců, ve čtvrtek a dnes vyvrcholil program sletu, který byl v neděli zahájen slavnostním průvodem.

V pražském Edenu v pátek oficiálně skončil XVI. všesokolský slet. Připomněl mimo jiné 100 let od založení Československa. Hromadnými skladbami, kterých se účastnilo 15 tisíc cvičenců, ve čtvrtek a dnes vyvrcholil program sletu, který byl v neděli zahájen slavnostním průvodem.

Pákistánský protikorupční soud v pátek poslal expředsedu vlády Naváze Šarífa na 10 let do vězení. Uznal ho v nepřítomnosti vinným z korupce v souvislosti s nákupem luxusních bytů v Londýně, na který nemohly příjmy z legálního podnikání Šarífa ani jeho příbuzných stačit.

Pákistánský protikorupční soud v pátek poslal expředsedu vlády Naváze Šarífa na 10 let do vězení. Uznal ho v nepřítomnosti vinným z korupce v souvislosti s nákupem luxusních bytů v Londýně, na který nemohly příjmy z legálního podnikání Šarífa ani jeho příbuzných stačit.

Předmět kontaminovaný látkou novičok, kterým se nyní otrávil britský pár , nemohl být v otevřeném prostoru, jed by se vlivem počasí postupně rozpadal, informoval portál BBC.

6. 7. 13:45