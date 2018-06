Potřebujete dobít baterky? Pronajměte si kumbál na schrupnutí

13:00

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) se staví kriticky k možnosti, že by ministerstvo zahraničí mohl místo Miroslava Pocheho vést dočasně předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Štěch soudí, že veřejnost by to vnímala jako výrazný ústupek, což by stranu podle něho velmi vážně poškodilo.