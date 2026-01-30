Omotejte kmeny tímto levným materiálem a červi zmizí: trik, který zachrání vaši úrodu
30. 1. 2026 – 10:17 | Magazín | Žanet Ka
Nechcete stříkat stromy chemií, a přesto toužíte po úrodě bez červů? Zkušení sadaři sázejí na obyčejný karton. Zjistěte, jak funguje mechanická past z vlnité lepenky a proč je letos nejdůležitějším doplňkem každé zahrady.
Každý zahrádkář to zná: těšíte se na krásná jablka, hrušky nebo švestky, ale při sklizni zjistíte, že většina plodů je „červivá“. Boj s obalečem jablečným a dalšími škůdci se může zdát nekonečný, ale řešení nemusí vždy znamenat postřiky plné chemie. Existuje levná, ekologická a neuvěřitelně snadná metoda, kterou naši předkové dobře znali a která se dnes vrací do módy- lapací pásy z vlnité lepenky.
Tento jednoduchý trik dokáže ochránit vaše ovocné stromy bez námahy a téměř zadarmo. Zjistěte, jak tuto mechanickou past správně nastražit, než bude na záchranu úrody příliš pozdě.
Co je to vlnitá lepenka a proč funguje?
Vlnitá lepenka (v zahrádkářské hantýrce často jen „vlnitý karton“) je materiál, který tvoří několik vrstev papíru, přičemž prostřední je zvlněná. Právě tyto drobné „tunýlky“ a dutiny uvnitř lepenky jsou pro škůdce neodolatelné.
Mnohé larvy a housenky (zejména obaleči) se totiž po kmeni stromu stěhují a hledají bezpečné místo, kde by se mohly zakuklit nebo se ukrýt před predátory. Záhyby lepenky pro ně vytvářejí iluzi ideálního úkrytu. Jakmile do nich vlezou, zůstanou tam uvězněny a vy je můžete snadno zlikvidovat dříve, než stačí napáchat škody.
Hlavní výhody lepenkových pásů:
- Stoprocentní ekologie: Žádné toxické látky v plodech ani v půdě.
- Minimální náklady: Role vlnité lepenky stojí pár korun a vystačí na celou zahradu.
- Jednoduchost: Instalaci zvládne každý během několika minut.
- Okamžitá kontrola: Hned vidíte, kolik škůdců jste zachytili.
Které stromy takto chránit?
Metoda je nejúčinnější u stromů, které trpí na červivost plodů způsobenou housenkami:
- Jabloně a hrušně (proti obaleči jablečnému),
- Švestky a slivoně (proti obaleči švestkovému),
- Ořechy a okrasné stromy, pokud je trápí migrující larvy.
Návod: Jak správně vyrobit lapací pás?
- Příprava: Kupte roli dvouvrstvé vlnité lepenky (běžně k dostání v papírnictví nebo stavebninách).
- Řezání: Nastříhejte pásy široké přibližně 15 až 20 centimetrů.
- Instalace: Pás omotejte kolem kmene stromu ve výšce zhruba jeden metr nad zemí. Důležité: Vlnky musí směřovat směrem ke kmeni (svisle), aby do nich škůdci mohli zalézt.
- Upevnění: Pás pevně přivažte provázkem nebo drátkem v horní i spodní části.
Kdy je nejlepší čas?
- První vlna (červen): Pásy instalujte už začátkem léta, kdy se první generace larev vydává hledat úkryt.
- Druhá vlna (srpen/září): Na konci léta pásy zachytí škůdce, kteří hledají místo pro přezimování.
Pozor na likvidaci! Pásy kontrolujte každé 2-3 týdny. Pokud jsou plné larev, sundejte je a ihned spalte. Nedávejte je do kompostu, jinak se škůdci na zahradu vrátí!
Kolik ušetříte?
V českých obchodech pořídíte roli vlnité lepenky (např. 10 metrů) za cenu kolem 150 až 250 Kč. Tato investice vám vystačí na ochranu desítek stromů. Ve srovnání s drahými chemickými postřiky jde o mimořádně úsporné řešení.
Tip na závěr: Pro maximální ochranu můžete stromy na jaře ošetřit také měďnatými přípravky (např. Champion nebo Kuprikol), které pomáhají proti houbovým chorobám. Kombinace mědi a lepenkových pásů zajistí, že vaše úroda bude zdravá a bez nevítaných hostů.