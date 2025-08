Těhotná moderátorka Míša Ochotská: Pohlaví miminka odhalila ve velkolepém stylu

1. 8. 2025 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke

Moderátorka si užívá každou příležitost s náležitou pompou.

Někomu by stačilo se podívat na ultrazvuk a známým poslat SMSku. Jenže to by byla nuda. Proč nevyužít příležitost k mejdanu?

Moderátorka Míša Ochotská je s partnerem Davidem Rábem v sedmém nebi. Čeká potomka (celkem už druhého), užívá si těhotenství, raduje se prakticky ze všeho.

A se stejným zápalem pojala i odhalení pohlaví miminka, které pojala v takřka zámořském stylu.

„To byl tak krásný den a Mikuláš nám letos nadělí…,“ napsala Míša k videu z oslavy.

Syna? Dceru? Tipovat mohli i přítomní hosté a zdá se, že většina prorokovala chlapečka.

Když ale syn Míši André kopl do míče a ten vybuchl v oblaku růžové barvy, bylo jasno. Na cestě je holčička, André bude mít sestřičku!

Jak se bude jmenovat, zatím neví ani rodiče. První písmeno už si ale vybrala: „Nějaká oblíbená už samozřejmě máme, ale ještě se rozhodujeme. Víme určitě, že bude začínat na A, takže budou mít s Andym stejné iniciály A.R.,“ prozradila moderátorka před časem.

Tím se výběr samozřejmě docela zužuje. Tipujeme Anetu!