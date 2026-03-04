Těchto pět znamení zvěrokruhu miluje nejintenzivněji: Astrologové říkají, že city prožívají naplno
4. 3. 2026 – 19:27 | Magazín | Veronika Borská
Někteří lidé milují opatrně, jiní se do vztahů vrhají celým srdcem. Astrologie dlouhodobě popisuje určité typy povah, které mají tendenci prožívat emoce intenzivněji než ostatní. Nejde o to, kdo miluje „lépe“, ale spíše o to, jak silně dokáže své city prožívat a dávat najevo.
Podle astrologických výkladů existuje několik znamení zvěrokruhu, která jsou spojována s mimořádnou vášní, oddaností nebo hlubokou citovou vazbou. Patří mezi ně například Štír, Lev, Rak, Býk a Ryby. Každé z nich projevuje lásku jiným způsobem – někdo dramaticky a otevřeně, jiný tiše, ale o to vytrvaleji.
Štír miluje naplno
Štíři jsou spojováni s mimořádnou emocionální hloubkou. Ve vztazích málokdy dělají věci napůl. Pokud si získáte jejich důvěru, dávají do vztahu loajalitu, vášeň i silné pouto. Povrchní vztahy je příliš nezajímají, hledají spíše intenzitu a upřímnost.
Lev miluje otevřeně
Lvi dávají své city najevo bez skrývání. Milují velká gesta, komplimenty i romantiku. Rádi dávají partnerovi najevo, jak moc si ho váží, a ve vztazích bývají velkorysí a loajální. Jakmile se Lev zamiluje, stojí za svým partnerem naplno.
Rak miluje pečující láskou
Rak je znamením, které si zakládá na citovém bezpečí. Lásku projevuje péčí, blízkostí a ochotou být partnerovi oporou. Ve vztazích bývá věrný a hluboce oddaný. Jeho síla spočívá v empatii a schopnosti vytvářet silné emocionální pouto.
Býk miluje stabilně a věrně
Býci si ve vztazích cení stability, důvěry a každodenních rituálů. Lásku často dokazují spíše činy než slovy. Jsou spolehliví a trpěliví a partnera neopouštějí ani v náročných obdobích.
Ryby milují celou duší
Ryby patří v astrologii mezi nejcitlivější znamení. Lásku prožívají romanticky a velmi intenzivně. Vztah pro ně není jen praktickým partnerstvím, ale hlubokým emocionálním spojením. Díky své empatii se dokážou do partnera vcítit možná víc než jiná znamení.