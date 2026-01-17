Donald Trump se dnes ve svém floridském sídle Mar-a-Lago sejde s Robertem Ficem
17. 1. 2026 – 11:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump se dnes sejde se slovenským premiérem Robertem Ficem.
Schůzka se uskuteční v Trumpově floridském sídle Mar-a-Lago a podle agentury AFP je naplánována na 21:30 SEČ. V pátek večer USA a Slovensko po jednání Fica s ministrem energetiky Chrisem Wrightem podepsaly smlouvu o spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky.
"Pro každého premiéra malé země musí být ctí mít možnost jednat se světovými lídry a získávat informace, ke kterým se protislovenská opozice kvůli své tuposti nikdy nedostane," uvedl Fico ohledně schůzky s americkým prezidentem na svém facebooku. Podle slovenského premiéra jde o pokračování jeho suverénní zahraniční politiky zaměřené na všechny světové strany.
Fico připomněl, že loni a předloni jednal i s prezidentem Číny Si Ťin-pchingem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zejména cestu do Ruska, které od února 2022 vede válku na Ukrajině, důrazně odsoudila velká část evropských lídrů.
Dnešní schůzka s Trump pro Fica není prvním setkáním s lídrem Spojených států. V roce 2013 se v Bílém domě sešel s tehdejším americkým prezidentem Barackem Obamou a viceprezidentem Joe Bidenem. Tématem jednání byla především bezpečnostní spolupráce a posílení vazeb mezi oběma zeměmi.
Ani pro Donalda Trumpa nejde o první přijetí vrcholného představitele Slovenska ve Washingtonu. V květnu 2019, během svého prvního prezidentského mandátu, přijal v Oválné pracovně tehdejšího slovenského premiéra a nynějšího prezidenta Petera Pellegriniho. Jednání se týkala zejména navýšení rozpočtu Slovenska na obranu na dvě procenta HDP, aby splnilo tehdejší závazek vůči NATO.