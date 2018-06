Technika jako největší strašák lidstva: Filmoví padouši sídlí v Silicon Valley

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Obří meteorit, který dopadne na Zemi, už je ve filmu ohraný. Stejně jako útoky muslimských nebo ruských padouchů na Západ. Strach z techniky a moci sociálních sítí stvořil novou podobu filmových padouchů v katastrofických filmech - vědí o vás vše a stačí jeden klik, aby vám vymazali celý život.

Hollywood má dlouhé zkušenosti s probouzením kolektivního strachu. Úsvit atomového věku odstartoval rozmach katastrof hrozících zkázou světa. Po celou dobu studené války bojoval James Bond proti Rusům a éra po útocích z 11. září zaznamenala předvídatelný nástup arabských a muslimských padouchů. Tento trend ale nekončí. Když během posledních pár let získali Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos a jim podobní větší moc než většina vlád, tvář padoušství opět nabrala novou podobu.

Od přelomu desetiletí obsazují kasovní trháky do role superpadouchů čím dál tím častěji bratrstvo ze Silicon Valley. A není těžké pochopit proč. Ať už je to obrázek pobledlého Zuckerberga předvolaného před Kongres kvůli porušování demokracie, anebo Jeff Bezos vkládající na twitter obrázky sebe samého, jak pilotuje obří roboty, jejich veřejný obrázek rozhodně není zářný. Jako by tito mírní beránci zdědili zemi a nyní jsou pevně odhodlaní ji zničit.

Až donedávna byli počítačoví šíbři v kasovních trhácích spíš laskavými, byť poněkud potrhlými figurkami. Od satelitního technika v podání Jeffa Goldbluma ve Dni nezávislosti, až po postavu zpodobněnou Simonem Peggem v sérii Mission Impossible, počítačoví géniové byli obvykle po ruce, aby vyřadili z provozu bezpečnostní kamery nebo dekódovali zprávy.

Mám tu takový čip...

Byli to milí podivíni, fyzicky nepříliš obdaření, ale schopní zachránit situaci nějakým tím hacknutím v poslední sekundě, zatímco všichni kolem už jsou zbrocení nervózním potem.

Od té doby se věci velmi změnily. Vezměte si například film Upgrade, který nyní běží v amerických kinech. Vypráví příběh Greye Traceyho (Logan Marshall-Green); mechanika, jehož manželka je zavražděna a on skončí jako kvadruplegik poté, co jejich samořiditelné auto selže a pošle je do špatné části města.

Na scénu vstupuje technicky zběhlý inženýr - postava s návodným jménem Eron Keen. Greyovi nabídne možnost znovu chodit a pomstít smrt své manželky s pomocí implantátu do páteře. Jak se dá předpokládat, tento čip je vybavený spoustou, řekněme, dodatečných funkcí a velkorysý vynálezce má vlastní postranní záměry.

Obdobně Jesse Eisenberg coby Lex Luthor ve filmu Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti z roku 2016 změnil původního magnáta s nezbytným doutníkem v ústech na v tričku oblečeného mladého génia, který v kancelářích své nadnárodní technologické korporace hraje basketbal. Koneckonců, kdo by mohl hrát lépe superpadoucha moderního věku, než hvězda sociální sítě?

Vědci a počítačoví maniaci útočí

Nástup vědeckých, technologických či počítačových maniaků se rovněž odrazil napříč franšízou Jurského parku. Doktor Henry Wu, nenápadný laboratorní technik ztvárněný BD Wongem, který se poprvé objevil v originálním filmu v roce 1994 v okrajové roli coby genetik píchající jehlou do dinosauřích vajec. V Jurském světě z roku 2015 už byl povýšen na hlavního inženýra bioinženýrské firmy InGen - International Genetic Incorporated. A zdá se, že se do stejné role vrátí i v letošním pokračování.

Nejde přitom jen o samotné vývojáře, ale i o jejich nápady. Ve filmu Transcendence, který v roce 2014 strhali kritici, hraje Johnny Depp odborníka na umělou inteligenci (AI), který se po své smrti stane vnímajícím počítačem a pokusí se přetvořit svět. V tomto snímku se odráží dlouhodobá posedlost Silicon Valley smísit lidské vědomí s technologiemi.

Například Ray Kurzweil, ředitel inženýrské sekce společnosti Google, je zastáncem teorie “technologické jedinečnosti”, která předpovídá, že lidé budou brzy přetvořeni spojením s nanotechnologií a umělou inteligencí.

A zatímco nejslavnější filmový miliardář a technologický mág Tony Stark využívá své nápady na straně dobra coby Iron Man, je výmluvné, že ve filmu Avengers: Age of Ultron, dokonce i jeho přemůže jeho vlastní vybavení, když začne být operační systém příliš chytrý a pokusí se vyhladit lidstvo.

Zkrátka ve světě, kde je technologie a moc koncentrovaná do hrstky technologických korporací, kde se soukromé společnosti předhánějí, aby odpálily rakety do vesmíru, kde samořiditelná vozidla zabíjejí lidi, a kde mnozí věří, že Mark Zuckerberg chce kandidovat na prezidenta, je patrně správné přelít tyto obavy do filmové mytologie. Koneckonců, co je děsivější? Vzestup strojů nebo vzestup ambiciózních jedinců, co se je snaží prosadit?