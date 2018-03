Tanečky kolem referenda jsou k ničemu, hlásí analytici

15:41

Británie bude po brexitu usilovat o co "nejhlubší a nejširší" partnerství s EU , které by co nejlépe vyhovovalo zájmům a potřebám obou stran. Uvedla to v pátek britská premiérka Theresa Mayová v projevu věnovaném tomu, jak si Londýn představuje budoucí vzájemné vztahy s unií.