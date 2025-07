Takhle jí to sluší tisíckrát víc! Tvář Dády Patrasové konečně ozdobil upřímný úsměv

27. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

Utrápená herečka konečně na chvilku zapomněla na bolest a připomněla nám, jak moc jí to sluší, když se usmívá.

Milovaná herečka Dáda Patrasová stále soupeří s bolestí, nad kterou se nedá zvítězit. Před necelými čtyřmi měsíci přišla o dceru, a to není rána, která by se mohla kdy úplně zahojit.

Je nicméně nad slunce jasné, že jen sedět doma a trápit se Dádě opravdu neprospívá. Krátce po tragické události se uzavřela před společností a skončilo to tak, že se musela nechat na naléhání rodiny na měsíc hospitalizovat v Bohnicích, protože hrozilo nebezpečí, že by si mohla ublížit.

Naopak když si s manželem Felixem o něco později vyrazili na koncert svého syna, Felixe mladšího, působila Dáda o poznání uvolněněji a dokonce zvládla i náznak úsměvu.

A kdo by snad ještě pochyboval, že nesedět doma a zaměstnat mysl něčím jiným opravdu pomáhá, může se podívat, jak moc to Dádě slušelo, když si s Felixem zašli na předání obrazu do jednoho z pražských butiků.

Obraz, který pro Dádu vytvořil umělec Roman Řehák, zachycuje herečku s andělem, což je samozřejmě jasná symbolika matky a dcery. Dáda si akci náramně užila, po dlouhých měsících ukázala upřímný úsměv a dokonce si dala pusu s manželem.

Následně si promluvila s novináři i hosty a v očividně dobré náladě odjeli s Felixem zase domů.

Těžko se vůbec lape do slov, jak moc fajn je Dádu po čtvrtroce utrpení konečně zase jednou vidět spokojenou a usměvavou. Tak jen houšť!

