Tajuplná slevová exploze v Kauflandu
8. 9. 2025 – 16:04 | Zprávy | Anna Pecena
Kupující v šoku: Kaufland od středy 10. září spustil nevídanou slevovou válku, která mění pravidla hry – zjistěte, co všechno můžete ukořistit za šokově nízké ceny
Šílenství v regálech: Řízená jízda cen dolů
Kaufland opravdu neztrácí čas a zahajuje tento týden s paletou akcí, které vám doslova vyrazí dech. První strana letáku slibuje hity jako jogurt za bezkonkurenčních 8,90 Kč, šunku za 19,90 Kč nebo rum za nepochopitelných 117,90 Kč. A co teprve gastronomie v plné palbě – pizza za okolo 60 Kč, smetana ke šlehání za 23,90 Kč a populární Gambrinus za 16,90 Kč? Ceny, na které jste zvyklí snad jen v nejdivočejších snech!
Nepropásněte: Ušetřete stovky v jednom nákupu
Kde se vzaly tyto šílené slevy? Kaufland zřejmě používá vlastní masové závody a privátní značky, takže může nasadit tvrdé ceny a stále vydělat. Díky tomu se můžete těšit na široký sortiment čerstvého ovoce, zeleniny i pečiva, které mají cenu, jakoby plakaly o pozornost. A to neutíkají jen potraviny – leták je obrovský, má 90 stran – což je prakticky katalog slevových bomb.
Co stojí za záhadou slevové exploze?
Jak je možné, že vše tak dramaticky zlevnilo? Kaufland jednoduše využívá výhody svého rozsáhlého provozu: vlastní značky jako K-Classic nebo K-Take It Veggie, vlastní pekárny a masozávody, které mu umožňují tlačit ceny níž než konkurence. Výsledek? Leták, který svádí ke splnění každé impulzivní touhy po výhodném nákupu – a možná i více než jednu.
Nástrahy slev: Není všechno zlato, co se třpytí
Pozor však na psychologickou past! Slevy sice vypadají lákavě, ale právě na tom obchody vydělávají – zákazník si místo pěti položek odnese patnáct. A i když utratí víc, má pocit, že „ušetřil“. Kaufland vsadil na tuto strategii mistrovsky, protože v letáku kombinuje základní potraviny s lákadly, kterým se odolat prostě nedá.
Verdikt týdne: Kaufland diktuje tempo
Ať už slevám věříte, nebo je berete s nadhledem, faktem zůstává, že Kaufland v týdnu od 10. do 16. září nastavuje laťku opravdu vysoko. Nabízí mix levných základů, šokujících hitů i luxusnějšího zboží, které najednou vypadá dostupněji než kdy jindy. Jedno je jisté – kdo tento leták neprolistuje, ten možná přijde o největší slevovou senzaci podzimu.